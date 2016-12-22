وزير الاقتصاد الجديد يُحذّر..!

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أكد وزير الاقتصاد رائد خوري تلاقي جميع الافرقاء على حل الملفات العالقة وتلك المتعلقة بالاتفاقات الدولية والصناديق المالية وايضاً العمل على تسيير شؤون الناس، مشيرا الى ان "التعاطي مع هذا الامر سيكون جدياً والمواطنين سيلمسون تحسناً ملحوظاً في الفترة المقبلة".

وشدد خوري في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3) على أن "محاربة الفساد من أولويات العهد الجديد والتيار الوطني الحر".

وعلى ابواب الأعياد، أكد وزير الاقتصاد الى "البدء بمراقبة الاسعار"، مشيرا الى أن "لا فترة سماح في هذا الموضوع وستتم احالة اي مخالف الى القضاء لاجراء اللازم".