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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2016

22
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الأخبار
الانتخابات... «عَ الستين»!

السفير
موفدان فرنسي وإيراني في بيروت.. ولجنة الخبراء الانتخابية تنطلق
هل يقتحم العهد «مغارة» المناقصات.. الناقصة؟

البناء
حلب تحتفل بالميلاد من داخل الأحياء الشرقية... واليوم آخر أيام الإخلاء
الحكومة تبدأ ببيانها الوزاري بمسودة للمشنوق... مجمّعة من أربعة مصادر
خطاب القسم ونسبية الحريري ونص باسيل للنازحين ونص مقترح للمقاومة

الجمهورية
الحكومة تنطلق: بيان وزاري بالتراضي

الديار
البيان الوزاري يسير بين «النقط» وينتهي قبل الميلاد
بري مع النسبية ولكن اية نسبية بلبنان دائرة واحدة ؟

المستقبل
الحكومة تدير محركاتها.. وطريق «الثقة» سالكة وآمنة
بيان «القَسَم»: عناوين مقتضبة وإنجاز سريع

اللواء
جلسة الثقة قبل نهاية العام... ولا ألغام في طريق البيان الوزاري

L'Orient-Le Jour
La formation du cabinet suscite des lectures antinomiques

The Daily Star
Rosy start on policy statement

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