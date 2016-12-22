أسرار الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2016

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عيون - السفير

قال مرجع أمني كبير إنه كان يحمل وثائق ومعلومات خطيرة قرر إتلافها في الآونة الأخيرة لأسباب رفض الخوض فيها.

زار مرجع غير مدني عاصمة دولة كبرى غير غربية لمدة 24 ساعة.

أبدى مرجع حكومي سابق خشيته من محاولة استهداف الأمن لمناسبة الأعياد من خلال بوابة الشمال.

أسرار - الجمهورية

شكا دبلوماسي خليجي من وضع أسماء مواطنين من بلاده على اللائحة السوداء ومنعهم من الدخول إلى لبنان على رغم امتلاك بعضهم عقارات على أراضيه.

طلب مرجع حكومي من شخصية سياسية العودة الى الساحة السياسية.

تعتزم بعثة دبلوماسية عربية جمع القيادات الروحية اللبنانية في إطار نشاط فكري ثقافي كبير.

غمزت شخصية سياسية شمالية من قناة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرة أن «صفقة» تسهيل تشكيل الحكومة شمل تمويل تلك المحكمة.

سُجِّل انتشار لعناصر عسكرية غير لبنانية في محيط مقر دبلوماسي في أحد الشوارع الرئيسة في بيروت الى جانب العناصر الأمنية اللبنانية.

إستدعى مسؤول كبير سفيراً غير مدني عاد الى لبنان أخيراً للإطلاع منه على موقف البلد الذي كان معتمداً فيه.



أسرار - اللواء

تهتم سفارات كبرى بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المعنية لمناسبة الأعياد المجيدة.

لا يُخفي نائب بقاعي سابق استياءه البالغ، بسبب استبعاده عن موقع وزاري كان يطمح إليه منذ زمن.

شكّل توزير شخصية شوفية صدمة في مختلف أوساط المنطقة التي ينتمي إليها، لأسباب منها كل الأعراف المتبعة.