living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2016

22
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عيون - السفير

قال مرجع أمني كبير إنه كان يحمل وثائق ومعلومات خطيرة قرر إتلافها في الآونة الأخيرة لأسباب رفض الخوض فيها.

زار مرجع غير مدني عاصمة دولة كبرى غير غربية لمدة 24 ساعة.

أبدى مرجع حكومي سابق خشيته من محاولة استهداف الأمن لمناسبة الأعياد من خلال بوابة الشمال.

 

أسرار - الجمهورية

شكا دبلوماسي خليجي من وضع أسماء مواطنين من بلاده على اللائحة السوداء ومنعهم من الدخول إلى لبنان على رغم امتلاك بعضهم عقارات على أراضيه.

طلب مرجع حكومي من شخصية سياسية العودة الى الساحة السياسية.

تعتزم بعثة دبلوماسية عربية جمع القيادات الروحية اللبنانية في إطار نشاط فكري ثقافي كبير.

غمزت شخصية سياسية شمالية من قناة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرة أن «صفقة» تسهيل تشكيل الحكومة شمل تمويل تلك المحكمة.

سُجِّل انتشار لعناصر عسكرية غير لبنانية في محيط مقر دبلوماسي في أحد الشوارع الرئيسة في بيروت الى جانب العناصر الأمنية اللبنانية.

إستدعى مسؤول كبير سفيراً غير مدني عاد الى لبنان أخيراً للإطلاع منه على موقف البلد الذي كان معتمداً فيه.


أسرار - اللواء

تهتم سفارات كبرى بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المعنية لمناسبة الأعياد المجيدة.

لا يُخفي نائب بقاعي سابق استياءه البالغ، بسبب استبعاده عن موقع وزاري كان يطمح إليه منذ زمن.

شكّل توزير شخصية شوفية صدمة في مختلف أوساط المنطقة التي ينتمي إليها، لأسباب منها كل الأعراف المتبعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout