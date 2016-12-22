البيان الوزاري قبل عيد الميلاد؟

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أوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن موضوعات البيان الوزاري تتناول الوضع الأمني والاقتصادي والنزوح السوري والتأكيد على إقرار قانون انتخاب جديد»، ولفتت الى أن «جلسة مجلس الوزراء المقبلة غير مرتبطة بجلسة البيان الوزاري، وفي حال تم الانتهاء من صياغة البيان قبل الأربعاء يمكن أن تعقد جلسة الإثنين المقبل لإقراره»، متوقعة «إنجازه قبل عيد الميلاد للانصراف إلى الحصول على ثقة المجلس النيابي على أساسه والانطلاق بالعمل بسرعة».

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «مسودة البيان الوزاري لا تتجاوز الأربع صفحات»، لافتاً الى أنه «ليس مستبعداً إنجازه قبل الميلاد». وأشار الى أن عناوين البيان الوزاري «متفق عليها وهي مستمدّة من خطاب القَسَم ومن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام».