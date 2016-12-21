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أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث لمحطة (أم تي في) ضمن برنامج بموضوعية انه "قريب من الرئيس ميشال عون"، كاشفا "أنه تفاجأ بتعيينه وزيرا" وقال: "ان شاء الله تكون مفاجأة لكل لبنان وللعهد الجديد".

وذكر "ان هذه الحكومة هي لاجراء الانتخابات النيابية"، متوقفا "امام مدة انجاز قانون انتخابي"، معتبرا "ان حكومة الوفاق الوطني هذه سمحت بوجود الكل باستثناء الكتائب"، واعلن "اننا امام جمهورية جديدة".

ورأى "ان تطبيق اتفاق الطائف سهل، ولكن هذه الحكومة تأسيسية لجمهورية جديدة".

واكد "ان هذه الحكومة هي حكومة المهات الخاصة، وبالتحديد استحقاق الانتخابات المقبلة".

وتابع: "لقد تجرأ الشعب اللبناني وسياسيوه ان ينتخبوا رئيسا للجمهورية، وهذه الدينامية اسست لوحدة وطنية، ولتفاهم بين الرؤساء بري والحريري وعون".

ورأى "ان الخطوة التي حصلت تؤكد اليقين بلبنان اكثر، وبايجاد كتلة من جميع الطوائف لقيام وطنية جديدة تجعل من لبنان مميزا عن باقي دول المنطقة ونارها".

واعتبر "ان معادلات الكسر لا تمشي"، ملمحا الى "تذويب المعادلات الكاسرة والتي لا تتم الا من خلال قانون انتخابي عادل، وخلق وطنية جديدة".

وعن مكافحة الفساد قال الوزير تويني "ان الاساس هو وجود الارادة". ولفت الى "وجود قانون في مجلس النواب لانشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، اضافة الى الهيئات الرقابية، والتي علينا تطويرها، ولكن هذا يحتاج الى قرار مجلس وزراء".

وذكر "ان مكتبه سيكون في السراي الحكومي، وسيصار الى تأسيس مكتب للشكاوى".

واضاف: "هناك ارادة لدى الحكم في مكافحة الفساد، ولكن نحن لا نريد تحويل اللبنانيين الى وشاة، وهناك اوادم في الدولة".