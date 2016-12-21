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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





البلد اليوم انطلاق الحكومة وتطويق اشتباك في عين الحلوة وتحرير الجيش سوريين محتجزين في المصنع وتحقيقات في وفاة تلميذ في طرابلس واستمرار الطقس الماطر حتى يوم الجمعة.



انطلاق الحكومة تم بصورة تذكارية لها مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ثم بجلسة أولى لمجلس الوزراء جرى خلالها تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري انعقدت لاحقا في السراي الكبير.



لجنة البيان الوزاري لن تستغرق وقتا كبيرا لإنجاز مهمتها والرئيس نبيه بري تمنى الإسراع في ذلك لتنعقد جلسة نيابية لمنح الحكومة الثقة بين عيدي الميلاد ورأس السنة.



واستنادا الى العارفين فإن البيان الوزاري مستمد من خطاب القسم الرئاسي مع فرد مساحات للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية وقد توقع وزراء انتهاء المهمة قبل عيد الميلاد وأشار آخرون ومنهم الوزير المشنوق الى أن البيان يتضمن أربع صفحات.



ومع انطلاق عمل الحكومة استقطبت بيروت مزيدا من المسؤولين الأجانب وسيصل الليلة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى بيروت على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول التعاون اللبناني - الفرنسي.



وفي بيروت أيضا مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام باحثا مع المسؤولين في الأوضاع الإقليمية وفي العلاقات اللبنانية الإيرانية.



في الخارج برز إعلان الكرملين أن كل قنوات الإتصال بين موسكو وواشنطن قد جمدت.

وأعلنت موسكو أيضا ضرورة انضمام السعودية الى روسيا وتركيا وايران في درس إنهاء الأزمة السورية وفيما أجليت دفعة كبيرة من المقاتلين وعائلاتهم عن شرق حلب جمعت صلاة في القدس المحتلة من أجل الدعاء بتوقف الحرب في سوريا.



عودة الى الوضع المحلي والجلسة الأولى لمجلس الوزراء.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



صورة تذكارية، جلسة اولى ثم لجنة لصياغة البيان الوزاري وضعت الحكومة على سكة العمل وباشرت لجنة الصياغة اجتماعاتها بدءا من اليوم لتنال ثقة المجلس النيابي قبل نهاية العام بحسب ما رجح الرئيس نبيه بري لـnbn من بعبدا. لا عقبات امام البيان الوزاري وكل عقدة تطرأ لها حل، ثقة ما بين الميلاد ورأس السنة مرجحة بقوة، وضع مسودة من اول اجتماع للجنة اليوم.



اما انتخابيا وبعد ان خبر الجميع قانون الستين "فالكفة طابشة" لمصلحة اعتماد صيغة النسبية التي ستحضر في اجتماعات خبراء من جميع الاطراف السياسية لان الاولوية اولا وثانيا وعاشرا هي لانجاز قانون انتخاب جديد رغم الصعوبات، خطوات لبنانية واثقة بانجازات حكومية ونيابية مرتقبة تعد بمرحلة افضل لكن الاختبار في قانون الانتخابات لتقريب وجهات النظر السياسية المتباعدة بين اكثرية ونسبية وجامعة بين الصيغتين، الايجابية عنوان المرحلة والواقعية هي المدخل والتمثيل الصحيح هو الهدف لان الناس ستراقب وستحاسب.



في سوريا بدأ تحرك الحافلات الخضراء لتقل دفعة من اهالي شرق حلب لمنطقة الراشدين لتدخل عملية الاجلاء المرحلة الاخيرة. الخط الهاتفي الساخن بين واشنطن وموسكو سخن العلاقات بين الجانبين في وقت توعدت فيه روسيا باتخاذ اجراءات مناسبة ردا على التوسيع الاميركي لقائمة العقوبات ضدها.



الخارجية الاميركية اعلنت ان واشنطن ليس لها اي صلة باغتيال السفير الروسي لدى انقرة بعد غمز تركي بشأن مشاركة او دعم واشنطن لعملية الاغتيال، هذا الغمز عززه كلام الرئيس رجب طيب اردوغان عن وجود علاقات للقاتل المرتبط بجماعة غولن بجبهات خارجية ما يعني ان التباعد التركي الاميركي يتمدد من مشكلة الى مشروع أزمة.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



على الصورة التذكارية للحكومة تقدمت صور تحكي عنفا وضربا وتعزيرا بالصقيع وتفخيخ أطفال وعلى برج الأسد الصاعد رفعت "أم نمر" شارة النصر بدماء طفلتيها.. اللتين جهزتهما مفخختين لضرب الروافض في الشام.. وهما تكادان لا تعرفان اسم العائلة التي ينتميان إليها. "أم نمر" ليست سوى "أم لهب" و"زوجة بغل".. سواء أكانت الوالدة الحقيقية للطفلتين أم ادعت أمومة منقبة بأسود القلب قبل سواد الملبس أما الوالد فهو منزوع الصفات البشرية. قد لا تجد هذه المأساة من يعلن النفير الإنساني ضدها.. كما لم تنطلق مرة أي مسيرة شموع أو أي تنديد في وجه حالات الموت المتطور الذي قامت به داعش والنصرة وفروعهما الإرهابية.. منذ انتزاع الأفئدة إلى الحرق في الأقفاص وصولا اليوم إلى تفخيخ الأطفال. وبطفولة لا تقل قهرا ومأساة.. لقي التلميذ أحمد العابدي حتفه بضربة متنازع على أسبابها الأهل يتهمون المعلمة بالتسبب في مقتله.. والمعلمة تنفي ضلوعها وإذا كان الفتى الفلسطيني قد ضاع حقه في الجدل بعد وفاته.. فإن مخيما فلسطينيا كاملا يعيش على وقع القنابل الموقوتة التي تتفجر من حين إلى آخر. اليوم عنف آخر في مخيم عين الحلوة.. يسقط نجمة من الأنصار إشتباكات لم تهدأ طوال النهار وبدأت باغتيال أحد عناصر عصبة الأنصار الإسلامية سامر حميد الملقب بسامر نجمة. ومن بين كل هذه الصور القاتمة ارتفعت صورة تذكارية بثياب داكنة لوزراء الحكومة الثلاثينية التي عقدت أول اجتماعاتها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وقف الوزراء دقيقة صمت عن أرواح الشهداء العسكريين.. فيما أودعهم الرئيس عون وصايا بعدم الصمت عن كل الفاسدين إستلهمت الحكومة من رئيس الجمهورية وحي البيان الوزاري فألفت لجنة الصياغة وانطلقت إلى السرايا حيث عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وبحثت في العناوين الرئيسة للبيان الوزاري الذي ستضمن النسبية ضمن قانون عصري للانتخابات ومكافحة الارهاب ومسألة النازحين وأكد معظم وزراء اللجنة أن لا خلاف على البنود.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



مع غسل حلب لاحيائها من آخر بقايا الارهاب،اطل الارهاب الى العالم بصورته الحقيقية المخالفة للمنطق البشري قبل الحكم الشرعي.. تكفيري لم يكتف وامثاله بقتل الاطفال الابرياء ان في سوريا او غير مكان، بل دفع بطفلته الى الموت تحت عنوان الجهاد.. تكفيري لا يرقى الى فصيل انسان، فخخ ابنته ودفع بها الى مركز شرطة سوريٍ في حي الميدان الدمشقي لتفجير نفسها، وبث شريطا مصورا اظهر فتاتين خائفتين من جهل والدهما واجرامه..



فماذا سيقول العالم عن هذه الواقعة الموقعة لكل ذرائع هؤلاء وحجج داعميهم، طالما انهم اسقطوا كل القيم الانسانية ومفاهيم الامومة والابوة؟ فاي دينٍ يحركهم، واي رجال دين يفتون لهم؟



في لبنان انتظار لفتاوى القوانين الانتخابية بعد الانطلاقة الحكومية اليوم. عاد مجلس الوزراء ليلتئم في قصر بعبدا بعد غياب فاق السنتين ونصف السنة، وبعد الصورة التذكارية صورة ايجابيةٌ رسمتها اولى الجلسات الحكومية وما حملته للجنتها الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، بيان لن يكون الا من كلمات خطاب القسم الذي جمع المقسم، واقسم على المضي بخيارات لبنان لمواجهة كل عدو أيا كان..



لن تخذل اللغة العربية المجتمعين لاستنباط البيان، على ان يكون الموعد الجديد جلسة الثقة النيابية بين العيدين على ما توقع الرئيس نبيه بري.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



الحكومة سلكت وسط اختناق مروري، الوزراء وحدهم وصلوا على الوقت الى قصر بعبدا اما المواطنون فقد علقوا في سياراتهم في ظل ازمة سير يتفنن المسؤولون في تعليل مسبباتها، فتارة الامطار وتارة اخرى الاعياد وكأنها لم تكن تمطر في لبنان او لكأن الاعياد لم تكن تمر على لبنان ليطرح السؤال هل سترد ازمة السير في البيان الوزاري؟

الحكومة اخذت الصورة التذكارية يتوسطها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المشهد يؤشر الى بدء اعادة تكوين السلطة ثم جلسة لمجلس الوزراء فتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستنتقل عناوينها الخلافية من خطاب القسم للرئيس عون ومن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام اما عنوان الجهاد الاكبر الذي يتمثل في القانون الجديد للانتخابات النيابية فيبدو ان حديه النسبية ولكن غير الكاملة اما حدودها فهذا ما سيحدده الخبراء والسياسيون معا فيما سترد مختصرة في البيان الوزاري ولكن قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند ما جرى في طرابلس وفاة طفل في ظروف ملتبسة في ظل تقاذف اتهامات.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



ليس مبدئيا وحسب... بل عمليا وفعليا، انطلقت الحكومة وأقلعت... وبدأ العمل... فوفق إيقاع الرئيس، شكلا ومضمونا، كان الاستهلال إجلالا للشهداء... بعدها جلسة سريعة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري... وهي كما كان متوقعا، ثمانية الأطراف... لكنها مشدودة على بوصلة واحدة، عنوانها خطاب القسم، الذي ينتظر أن يشكل العامود الفقري للبيان، بما يؤمن ثقة سريعة، قد تكون خلال أيام قليلة... وقد تتسابق مع عطل الأعياد، من أجل تأمين الإطار الدستوري اللازم لبدء ورشة الشغل... ورشة، بات واضحا أن مساراتها الأولى ستتركز على محورين اثنين، لكن في شكل متزامن: أولا قانون جديد للانتخابات النيابية... وثانيا بدء التحضير لأولى الجولات الرئاسية على بعض عواصم المنطقة... وهما محوران، ينتظر أن يكرسا أسس الشرعية الوطنية اللبنانية... شرعية الشعب، عبر مؤسساته... وشرعية الدور المرتقب في المنطقة، وسط تحدياتها وتفجراتها... خصوصا بعدما لمس المسؤولون في بيروت، أن هناك طلبا دوليا على أن يلعب لبنان - ممثلا برئيس جمهوريته - دورا توفيقيا وتواصليا وتفاوضيا مميزا، في محيطه المتوتر... المهم، أن صفارة تلك الورشة انطلقت اليوم... وكان صوتها أقرب إلى صوت كلاكيت كاميرا الصورة التذكارية... فمنها البداية، مع تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



تحت سماء كانونية مكفهرة ودرجة حرارة متدنية وقفت الحكومة الجديدة بعديدها كاملا لاخذ الصورة التذكارية، الراضون بما حظوا به من حقائب ضحكوا والزعلانون سعوا الى اصطناع الابتسامات لا لتطمين المواطنين فقط الى اكتمال عديد الدولة وجهوزيتها للحكم بل ليدخلوا التاريخ بأجمل منظر وهندام حتى ان احدهم الزم نفسه بالكرافات للمرة الاولى. بعد الصورة جلسة لمجلس الوزراء خرج بعدها وزير الاعلام ملحم رياشي ليفاجئ اللبنانيين بأن الحكومة ستفاجئهم بانسجامها كفريق عمل.



بواكير التعاون ستتظهر في الاسهل اي في البيان الوزاري وللغاية شكلت لجنة صياغة يفترض ان لا تشغل رأسها كثيرا في البحث عن صيغ خلاقة او غموض بناء لتمويه الخلافات فخطاب القسم حلها، اما العقدة الكبرى التي سيعجز عنها نجارو السياسة فتتمثل في قانون الانتخاب وصرخة الاعتراض على النسبية فيه جاءت من توتير جنبلاطي وصل الى من يعنيهم الامر. في هذا الوقت عين التينة شرعت الابواب للبحث مع خبراء في صيغ جديدة لقوانين انتخاب.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



الصورة التذكارية التقطت والجلسة الاولى للحكومة انعقدت لتدخل معها البلاد في مرحلة جديدة من تفعيل عمل المؤسسسات الدستورية تحت عنوان انجاز الانتخابات النيابية وتحصين الاوضاع الامنية.



وفي الترجمة العملانية للجلسة الاولى للحكومة التي تخللها مداخلتان لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري التي عقدت اجتماعها الاول في السراي الكبير.



وفي سياق النقاشات بشأن قانون الانتخابات اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام نواب الاربعاء ان الأولوية هي لإنجاز القانون الجديد في اسرع وقت مشيرا الى اهمية الوصول الى صيغة تعتمد على النسبية.



في التحركات الخارجية باتجاه لبنان من المنتظر ان يصل الليلة وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت الى بيروت لتقديم التهنئة للرئيسين عون والحريري على ان يسلم رئيس الجمهورية دعوة من الرئيس فرنسوا هولاند لزيارة فرنسا كما يلتقي ايرولت الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل.



اقليميا، الدفعة الاخيرة من المدنيين المحاصرين في شرق حلب يتم اجلاؤهم الليلة باتجاه الريف الغربي فيما الميدان السوري شهد تقدم لقوات درع الفرات المدعومة من تركيا في مدينة الباب.