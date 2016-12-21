هكذا توفي طفل الـ10 سنوات.. وما علاقة المعلمة بوفاته؟؟

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انهى منذ قليل الطبيبين الشرعين "بلال صبلوح" و "شفيق صافي" تشريح جثة الطفل الفلسطيني "احمد عابدي" الذي توفي صباحاً.

وقد كشفت "شبكة طرابلس الاخبارية" ان التقرير اوضح حرفياً ان سبب الوفاة يعود ل "التهابات وتغيرات في جهاز القولون" ، وان هذه الالتهابات تعود لاكثر من ٥ ايام.

وقد اوضحت المصادر ان التصلبات في شرايين الرأس التي تم تناقل خبرها سابقاً لم تكن بسبب ضربة على الرأس.

وقد اوضحت المعلمة خلال التحقيق انها بم تتعدى على الطالب اثناء تأنيبه، بل كانت تمسكه وعند افلاته منها ضرب رأسه في الباب من الخلف.

هذا وما زالت المعلمة موقوفة تحت التحقيق لدى قوى الامن الداخلي لحين صدور قرار النيابة العامة بإبقائها او اخلاء سبيلها.