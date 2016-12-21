بدأت الورشة: قانون الانتخاب وجولة الرئيس

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ليس مبدئياً وحسب ... بل عملياً وفعلياً، انطلقت الحكومة وأقلعت ... وبدأ العمل ...

فوفق إيقاع الرئيس، شكلاً ومضموناً، كان الاستهلال إجلالاً للشهداء ... بعدها جلسة سريعة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري ... وهي كما كان متوقعاً، ثمانية الأطراف ... لكنها مشدودة على بوصلة واحدة، عنوانها خطاب القسم، الذي ينتظر أن يشكل العامود الفقري للبيان، بما يؤمن ثقة سريعة، قد تكون خلال أيام قليلة ... وقد تتسابق مع عطل الأعياد، من أجل تأمين الإطار الدستوري اللازم لبدء ورشة الشغل ...

ورشةٌ، بات واضحاً أن مساراتها الأولى ستتركز على محورين اثنين، لكن في شكل متزامن:

أولاً قانون جديد للانتخابات النيابية ... وثانياً بدء التحضير لأولى الجولات الرئاسية على بعض عواصم المنطقة ...

وهما محوران، ينتظر أن يكرسا أسس الشرعية الوطنية اللبنانية ... شرعية الشعب، عبر مؤسساته ... وشرعية الدور المرتقب في المنطقة، وسط تحدياتها وتفجراتها ... خصوصاً بعدما لمس المسؤولون في بيروت، أن هناك طلباً دولياً على أن يلعب لبنان - ممثلاً برئيس جمهوريته - دوراً توفيقياً وتواصلياً وتفاوضياً مميزاً، في محيطه المتوتر ...

المهم، أن صفارة تلك الورشة انطلقت اليوم ... وكان صوتها أقرب إلى صوت كلاكيت كاميرا الصورة التذكارية ...