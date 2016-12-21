هل ينتهي العام الحالي بالجنرال الابيض؟ وهل تصل الثلوج الى ما دون الـ600 متر؟؟

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يبدو ان الطبيعة تتكارم على اللبنانيين هذه السنة وحتى الان المنخفضات توالى صوب لبنان بامطارها وثلوجها، وخاصة ان التوقعات تتنبأ بعاصفة قطبية تحمل معها الثلوج والعواصف وقد تتساقط الثلوج على علو قد يلامس الـ600 متر إذا ما ثبتت التوقعات.

فقد يضرب لبنان إبتداءً من الاربعاء 28 كانون الاول عاصفة ثلجية تستمر حتى العام الجديد تتسبب بهطول الامطار والثلوج على المرتفعات المتوسطة وحتى المتدنية. ولا شك ان الايام المقبلة قد توضح الصورة اكثر فأكثر.



بالختام نود ان نلفت الانتباه الى ان تأكيد تفاصيل اي عاصفة لا يأتي إلا قبل 3 ايام من موعدها المحدد ، كما ان هناك دائماً إحتمالاً بأن تنحرف عن مسارها فتصل خفيفة عكس ما كان متوقعاً.