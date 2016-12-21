بالصور - باسيل: لدينا تاريخ قديم مع أرض الكنانة ونأمل بالمزيد وتماسك مصر يساعدها فى التغلب على الإرهاب

A + A -

الإسكندرية – أسماء على بدر





زار جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، لأول مرة مدينة الإسكندرية على هامش زيارته الرسمية لمصر، والتقى بالجالية اللبنانية بالإسكندرية وكان فى استقباله السفير أسامة الخشاب، قنصل عام لبنان بالإسكندرية، واللواء رضا فرحات ، محافظ الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.





وأكد جبران باسيل وزير خارجية لبنان خلال زيارته الأولى لمصر وفى ظل الحكومة اللبنانية الجديدة وجود تاريخ كبير من العلاقة المصرية اللبنانية، وتأمل الحكومة اللبنانية فى المزيد من العلاقات الطيبة بين البلدين.





وأضاف خلال تواجده بالقنصلية اللبنانية بالإسكندرية أنه زار مكتبة الإسكندرية اليوم وفوجئ بجمعها بين الحضارة القديمة والحداثة وهو ما يميزها.





وأشاد بدور السفير أسامة الخشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية ودوره فى السلك الدبلوماسى، بالإضافة إلى دوره لخدمة الجالية البنانية بالإسكندرية، كما أشاد بترميم المبنى وحرص محافظة الإسكندرية على التعاون مع الجالية والقنصلية، موجهاً شكره للواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية على تواجده بالقنصلية واستقباله خلال زيارته الأولى لمصر.





وأكد المهندس جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، أن مصر تغلبت على الإرهاب وأشكاله وتحاربه فى كل مكان، وذلك بسبب قوة الدولة وتماسكها داخلياً، وتماسك الشعب المصرى.





وأضاف باسيل، أن الدول القوية فى المنطقة العربية تستطيع أن تتغلب على الإرهاب والطوائف التكفيرية التى تضرب البلدان.





وأشار وزير الخارجية اللبنانى، إلى أن لبنان فى طريقها للاستقرار والازدهار الاقتصادى، وذلك بعد اختيار الرئيس اللبنانى والحكومة الجديدة، وقريبا مجلس النواب، موضحاً أن هذا النجاح يمثل نجاحا لجميع اللبنانين وفخرا لهم.





وطالب وزير الخارجية اللبنانى الجالية اللبنانية بمصر بضرورة التمسك بصداقات المصريين التى احتضنت اللبنانين، فى أوقاتهم العصيبة قائلا: "لا تخسروا مصريتكم فى أوقاتكم الصعبة، وكونوا مثلاً يحتذى به من اللبنانين الذين عاشوا بحب ووفاء مع المصريين".





وقال " باسيل" أن مدينة الإسكندرية من أكثر المدن التى عليها اقبال كبير لاستعادة الجنسية اللبنانية من خلال الجالية التى تعيش بالمحافظة، مشيراً إلى أنها من ضمن الأسباب التى جعلته شغوفا لزيارة مدينة الإسكندرية ومقابلة مواطنيها الذين لديهم رغبة وحب لموطنهم الأصلى لبنان.





وأضاف أن لبنان بحاجة لدعم مواطنيها فى المرحلة القادمة خاصة أنها نجحت فى الاستقرار فى مؤسسات الدولة وتغلبت على التعددية بالاستقرار والمحبة، مطالباً مواطنيها بالاستثمار فى لبنان ودعمها فى كافة المجالات قائلاً " اشعر بالفخر عندما أجد مواطنين من أصول لبنانية ".





ومن جانبه قال السفير أسامة الخشاب، قنصل عام لبنان بالإسكندرية، أن زيارة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، هى الأولى منذ 25 عاماً منذ آخر مرة زار فيها وزير خارجية لبنانى للقنصلية اللبنانية بالإسكندرية لذلك هى زيارة مميزة للقنصلية.





وأضاف خلال كلمته بمقر القنصلية اللبنانية اليوم، أنه منذ تولى السفير جبران باسيل ، وزير الخارجية تبنى العديد من الملفات الخاصة بالقنصلية بالإسكندرية وتم انجازها ومنها ترميم المبنى الأثرى للقنصلية ومنح العديد من الدعم للتنمية وانجازه لاعتباره بيت الجالية بالإسكندرية.





ووجه " الخشاب" شكره لمحافظة الإسكندرية لدعمها وتلبيتها العديد من الطلبات الخاصة بالترميم المبنى الأثرى للقنصلية وترميمات الكنيسية المارونية وهو جهد كبير يأتى فى اطار التعاون المشترك بين البلدين .





وأكد "الخشاب" أن مصر أم الدنيا استطاعت أن تتبنى المواهب اللبنانية فى العديد من المجالات، ووجدوا الشهرة والمحبة والتشجيع على أرض الكنانة، والتى كانت لهم الانطلاقة أولى فى مسيرتهم الإبداعية، منهم سمير وبشارة تقلا، وفاطمة اليوسف والده إحسان عبد القدوس، الفنان جورج أبيض وأول نقيب للممثلين فى مصر.





وقال أن الإسكندرية وبيروت لديهم علاقة قوية منذ زمن بعيد ويربطهم علاقة وثيقة وطيدة ستزدهر وتلمع خلال الفترة القادمة.





من جانبه قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، أنه تم الاتفاق مع عدد من المسئولين السياسيين والاقتصاديين فى بيروت بمد جسور تعاون مشتركة بين بيروت والإسكندرية.





وأضاف أنه خلال زيارته مؤخراً لبيروت فى فعاليات منتدى مسئولى العاواصم الفرنكفونية، التقى بوزير الداخلية ومحافظ وعمدة بيروت ورئيس الغرفة التجارية بيروت وتم الاتفاق على فتح مجالات جديدة فى الاستثمار بين البلدين وتبادل الزيارات وفتح خط ملاحى بين بيروت والإسكندرية مباشر، مؤكداً أن مصر تفخر بالتعاون المثمر بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية.





وبدأت زيارة وزير خارجية لبنان للإسكندرية بتفقد مكتبة الإسكندرية، والتى اثارت إعجابه ثم الاستقبال بمقر القنصلية بشارع فؤاد التاريخى وزيارة الكنيسة الأرثوذوكسية والكنيسة المارونية لتفقد أعمال الترميم بهما، ومن ثم لقاؤه الرسمى بالجالية بأحد فنادق الإسكندرية .





حضر الحفل واللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد المخزنجى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور اسماعيل عبدالعفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عبدالناصر نسيم، وكيل أوقاف الاسكندرية ، وممثلى الأزهر الشريف، وممثلى الكنائس بالإسكندرية.