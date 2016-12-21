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أيّ رسالة وجّهها باسيل من الكنيسة البطرسية؟ وما دلالات زيارة الإسكندرية؟

21
DECEMBER
2016
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أشاد البابا تواضروس الثاني بمواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بوقوفه الى جانب الدولة المصرية قيادة وشعباً والى جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لما تعرّضت له من عمل إرهابي في الكنيسة البطرسية هدفه تقويض أمن المجتمع المصري واستقراره. وشكر البابا تواضروس الثاني الوزير باسيل الذي حرِص أن يحمل الوفد أبعاداً لبنانية وهو وفد رسمي يمثّل لبنان وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمشرقية  بهدف تقديم واجب العزاء والتضامن والتأكيد على أهمية إعلاء قيم التنوع والإنفتاح للمجتمعين المصري واللبناني في المنطقة.

 

وقد تفقّد الوزير باسيل الكنيسة البطرسية وأعمال الترميم الجارية بدفع من الرئيس السيسي مؤكّداً "أنّ التفجير لم يقوَ على صلابة رخامها ولن يقوى على صلابة أهلها" شاعراً بالأسى على أرواح الشهداء الذين ذهبوا ضحية التطرف والتكفير مؤكداً السعي لإعلاء مفهوم المواطنة  والتجذّر في المعتقد والدّين في الفكر الحرّ لمواجهة الإرهاب التكفيري.

 

وفي حين، حملت زيارة القاهرة أهدافاً سياسية لا سيّما تسليم الرئيس السيسي رسالة من فخامة الرئيس العماد عون، أضافت زيارة الإسكندرية أبعاداً آخرى، خاصّة لأنّها أتت بعد 25 عاماً من آخر زيارة لوزير خارجية لبناني الى "عروس المتوسّط". أما دلالات الزيارة فهي:

 

-      تدوين كلمة في سجلّ مكتبة الإسكندرية لما تحمله من قيمة حضارية وثقافية في مواجهة الأحادية.

 

-        حضور افتتاح تجديد القنصلية اللبنانية لما تتمتّع به من سحر خاصّ في المزج بين الأصالة والحداثة.

 

-      وجود الكنائس لا سيّما سيدة النياح للروم الأورثوذكس المصريين والقيّمين عليها وسانت تيريز المارونية بفعل حضور مطران مصر والسودان جورج شيحان من القاهرة خصيصا لاستقبال الوزير باسيل لما تحمله زيارته من أهمية لدور الكنيسة والجالية.

 

-       حضور العشاء الخاصّ بالجالية اللبنانية الذي أثنى الوزير باسيل من خلاله على اندفاع أبنائها لاستعادة الجنسية. وقد عبّر اللبنانيون الحاضرين من مختلف الطوائف عن سرورهم باهتمام رسمي لبناني من جانب وزير الخارجية بهم، وقد حرص على مصافحتهم والإستماع اليهم وهو ما لفت الإعلام المصري والحضور وهو سلوك جديد بالنسبة اليهم لم يعتادوا عليه قبلاً.

 

 

اكتسبت زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أهمية واهتماماً من جانب الإعلام المصري بشكل يؤكّد على عمق الروابط الثنائية التي تجمع البلدين وهي ضاربة في عمق التاريخ!

علا بطرس ,
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