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بالصور - ماذا فعل الحارس الشخصي لوزير خارجية إيران بالحارس التركي؟!

21
DECEMBER
2016
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الحارس الشخصي لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وهو يراقب الحرس الشخصي لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال اجتماع موسكو المشترك يوم أمس الثلاثاء.

 

وبحسب ما بينته الصور، فإن الحارس الشخصي لظريف كان مهتما بمراقبة حرس أوغلو الشخصي أكثر من اهتمامه بمراقبة ظريف نفسه.


وأرفقت الصور بعبارات مضحكة، أو بعبارات انتشرت بكثرة بعد حادثة اغتيال السفير الروسي في انقرة كـ "لا تعطي ظهرك لتركي".


وكان السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، قتل على يد أحد رجال الأمن الأتراك أثناء القائه كلمة في معرض رسوم بأنقرة بعنوان "روسيا بعيون تركية"، في حادثة أثارت جدلا كبيرا حول طبيعتها وطريقة تنفيذها.


يذكر أن وزراء خارجية كل من ايران، محمد جواد ظريف، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، وروسيا، سيرغي لافروف، كانوا اجتمعوا في العاصمة الروسية موسكو لبحث حلول لـ "الأزمة السورية.

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