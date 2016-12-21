مجلس الوزراء يشكل بجلسته الاولى لجنة صياغة البيان الوزاري.. الرئيس عون دعا الوزراء الى إعطاء الافضلية لكل ما ينتظره المواطنون منهم

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن من مهام حكومة الوفاق الوطني اجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني، وإعطاء الافضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة الى ضرورة الاسراع في إقرار مشروع الموازنة وبت التعيينات الملحّة في الشواغر.



وشدد على ضرورة إيلاء أهمية لمكافحة الفساد في الوزارات معتبراً أن الوزراء يعتبرون مسؤولين عن إهمال عدم التعاطي مع الفساد في وزاراتهم.

بدوره، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الاجهزة الامنية الى أهبة الاستعداد للمحافظة على الامن في كل لبنان ولا سيما في الاماكن السياحية في فترة الاعياد.



مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة جاءت خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي انعقدت ظهر اليوم في قصر بعبدا وجرى خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

بيان مجلس الوزراء

وبعد إنتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان الآتي:"عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.



في مستهل الجلسة طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في الفترة الماضية لا سيما منهم شهداء الاعتداءات الارهابية.



بعد ذلك رحّب فخامة الرئيس بدولة الرئيس والوزراء متمنياً لهم التوفيق مجتمعين ومنفردين في مهامهم. كذلك تمنى فخامته لجميع اللبنانيين أعيادا سعيدة وآمنة. وقال فخامته: "تعلمون أنكم تعتبرون حكومة وفاق وطني عليها ان تواجه أولاً اجراء انتخابات نيابية، وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني، وإعطاء الافضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منا، كتأمين المياه والكهرباء والاشغال العامة وتنظيم السير... وهناك أيضاً مشروع الموازنة الذي يجب إقراره، إضافة الى التعيينات الملحّة في الشواغر". وأكد فخامته :" ان وزراء الدولة، كّلف كل واحد منهم بمهمة. ونأمل أن يبدأ كل وزير بمهمته، بعدما تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب".



وأشار فخامة الرئيس الى أن المهمة الاولى هي تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، لافتاً الى أن الجلسات ستعقد كل يوم اربعاء من الساعة 11 الى الساعة 14.



وبخصوص قضية الفساد، اشار فخامته الى أن المدرسة التي خرج منها تعتمد على مبدأ المسؤولية التراتبية حيث أن الرئيس يعتبر هو المسؤول عن اي خلل، إنطلاقاً من هنا فإن الوزراء يعتبرون مسؤولين عن إهمال عدم التعاطي مع الفساد في وزاراتهم. وأمل أن يعطى هذا الموضوع الاهمية اللازمة.



ثــــــم تحدث دولــــــة رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري شاكراً رئيس الجمهورية على ثقته وقال : "يسعدني في ايام الاعياد هذه، أن أتقدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين، متمنياً أن تمر عليهم بالخير والسلام، داعياً الاجهزة الامنية أن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الامن في كل لبنان ولا سيما في الاماكن السياحية".

بعد ذلك تم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والتي تألفت على الشكل الآتي:" دولة الرئيس سعد الحريري رئيساً، ومعالي الوزراء: مروان حماده، محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، بيار بوعاصي، ويوسف فينيانوس".



حوار

ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، حيث قال الوزير الرياشي رداً على سؤال أن المداولات في الجلسة اليوم إقتصرت على التهنئة وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستعقد اولى اجتماعاتها اليوم عند الخامسة من بعد الظهر في القصر الحكومي.

وعمّا إذا كان التعاطي الايجابي سيبقى سائداً في صياغة البيان، أجاب:" ستفاجؤون بمدى الايجابية التي سترونها في نشاط مجلس الوزراء في خدمة المواطن، من أجل الاسراع بكافة الامور المطلوبة".

ولفت الى أن كافة مكوّنات مجلس الوزراء ممثلة في لجنة صياغة البيان الوزاري، ومن لديه ملاحظات من قبل الوزراء الآخرين فيمكنه رفعها الى اللجنة، وليس هناك من إهمال لرأي أحد.

ورداً على سؤال حول مدى وجود تحفظ يتعلق بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، أجاب:" لا أعبّر الآن عن رأي فريقي السياسي، إنما أعبّر عن رأي مجلس الوزراء مجتمعاً".

وعن المهلة التي ستستغرقها صياغة البيان الوزاري أجاب:" ستشاهدون عجلة في العمل الوزاري، وأن الجلسة المقبلة ستكون بالتأكيد جلسة عمل".

اجتماع ثلاثي

وكان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري وصل الى قصر بعبدا قرابة الثانية عشرة إلا ربعاً، حيث إجتمع مع الرئيس عون في مكتبه قبل أن ينضم إليهما رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، حيث تحوّل الاجتماع الى ثلاثي، فيما كان الوزراء يتوافدون الى القصر الجمهوري.

الصورة التذكارية

وعند الثانية عشرة ظهراً، إنتقل رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري يرافقهم الوزراء الى حديقة الرؤساء في القصر حيث تم إلتقاط الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة.