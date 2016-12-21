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نقيب الصيادلة: لالغاء القرارات المتعلقة بالجعالة والشطور

21
DECEMBER
2016
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عقد نقيب الصيادلة جورج صيلي مؤتمرا صحافيا، في مقر النقابة في كورنيش النهر، في حضور اعضاء مجلس الادارة وعدد من الصيادلة، وتم عرض موضوع جعالة الصيادلة. 



وانتقد في بيان، القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ 10 اعوام، والتي ادت الى اقفال مستودعات وافلاس عشرات الصيدليات، وتجعل من الصيدلي عدوا وهميا للمريض وتضعنا في مواجهة المواطن، مشددا على ان النقابة لن تتوانى عن استرجاع الحقوق، لا سيما الجعالة التي يتم التلاعب بها، والتي هي استحقاق وجدارة ونظير خدمة وواجب تجاه المريض، لافتا الى ان ليس الصيدلي من يسعر الدواء، بل هذا واجب وزارة الصحة ضمن معايير علمية واجتماعية واضحة. 


واذ لفت الى ان 50 في المئة من الدواء بات خارج الصيدليات، وأن عدد المستوصفات ناهز الالف، رأى ان خفض الفاتورة الصحية لا يتم من خلال الدواء الذي لا يشكل سعره سوى 20 في المئة من هذه الفاتورة. 


وطالب صيلي ب الحزم في تطبيق القوانين المتعلقة بمهنة الصيدلة واعادة صلاحية التفتيش لنقابة صيادلة لبنان لقمع المخالفات، وبالغاء القرارات التي اتخذت عام 2005 في ما يتعلق بالجعالة والشطور، والغاء الحمايات السياسية والطائفية التي تغطي بعض ما يسمى زورا المستوصفات، وبان تكون نقابة الصيادلة شريكا لوزارة الصحة في اتخاذ أي قرار خاص بمهنة الصيدلة، وباقرار مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب التي من شأنها تطوير دور الصيدلي في المنظومة الصحية. 

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