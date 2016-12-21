جريمة مروعة: هل فعلاً قتلت المعلمة تلميذها في طرابلس؟!

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بعد اتهامها بالتسبب بوفاة الطفل الفلسطيني "أحمد عابدي" (١٠ سنوات) داخل مدرسة "ميديا" التابعة للاونروا في منطقة الزاهرية - طرابلس، علقت المعلمة "سهى زيد" ، والتي قامت بضرب الطالب الفلسطيني الذي توفي بعد عدة ايام، انها لم تقم بضربه ، وسردت القصة كما يلي:

"الحادثة وقعت في شهر تشرين الثاني، وهذا الطفل هو مشاغب جداً، وكان يقوم باللعب بأوراق صغيرة اثناء الحصة، فما كان مني الا ان طلبت منه تسليمي اياهم ، و حين رفض قمت بأخذهم بالقوة ما ادى لاصطدام رأسه في الباب الذي خلفه. وبعد ايام غاب الطفل لعدة ايام، ثم قدم والده (الذي وصفته بالازعر) وطالب المدرسة وطالبني بدفع تكاليف فحوصات لابنه بسبب وجع في رأسه ودخوله المستشفى ، وهو الامر الذي رفضته كلياً.

وبالتالي انا لست مسؤولة عن وفاة الطفل الذي دخل البارحة الى المستشفى وثم توفي اليوم بسبب مضاعفات وتصلب للشرايين في الرأس."