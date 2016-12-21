living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كهرباء لبنان: عقد تلزيم تشغيل وصيانة معملي محركات العكسية في الذوق والجية

21
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عطفا على بياناتها السابقة، ونظرا للمغالطات التي يتم الترويج لها بشأن عقد تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، تعود مؤسسة كهرباء لبنان وتؤكد ما يلي:
 
1- إن العقد المذكور لم يتم بالتراضي نتيجة لمفاوضات ثنائية بل استنادا إلى استدراج عروض عالمي أطلق بتاريخ 14/8/2015 بناء لدفتر شروط أعدّه الاستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من المنافسة وفي كل مرة كان يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية وإبلاغه إلى السفارات العربية والأجنبية والى الشركات العالمية. واستعانت المؤسسة  بالاستشاري العالمي كهرباء فرنسا EDF لدراسة العروض الفنية والمالية للعارضين، حيث تقدمت شركتان للمناقصة، وقد جاء في تقرير EDF أن العرض المقدم من تحالف OEG/ARKAY Limited/Middle East Power هو الوحيد المطابق فنيا وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية. 
 
وهكذا يكون العقد قد تم وفقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 112 من النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد استدراج عروض عالمي وبعد موافقة المراقب المالي في المؤسسة أي ممثل وزارة المالية ومفوض الحكومة أي ممثل وزارة الطاقة والمياه.
 
2- ان العرض الذي يتم الترويج انه لم يفتح أتى خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، أي وفق شروط فنية ومالية خاصة بالعارض، وبالتالي فإن فتحه مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما لأحكام النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. علما انه كان بإمكان هذا العارض التقدم للمناقصة وفقا للأصول.
 
3- إن توقيع العقد تم بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه في كتابها رقم 250/7ص تاريخ 26/3/2016، وموافقة وزارة المالية في كتابها الى رئاسة مجلس الوزراء رقم 277/ص 16 تاريخ 5/5/2016 وكتابها الى مؤسسة كهرباء لبنان رقم 997/ص16 تاريخ 14/12/2016. كذلك أشار كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1980/م ص تاريخ 3/10/3016 صراحة الى موافقة وزارة المالية وطلب، بناء لتوجيهات دولة الرئيس، "السير بالملف وفقا للأنظمة المرعية وذلك بعد موافقة وزارة المالية على لحظ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وبالتالي انتفاء الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء". مع الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أودعت ملف التشغيل والصيانة وزارتي الطاقة والمياه والمالية بتاريخ 26/1/2016 أي منذ حوالي 11 شهرا.
 
4- إن تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية هو أمر في غاية الأهمية، سواء لجهة زيادة ساعات التغذية حوالي ثلاث ساعات يوميا، أو لجهة الحفاظ على سلامة هذين المعملين اللذين سيتحولان الى  خردة في حال عدم صيانتهما، الأمر الذي يتسبب بهدر حوالي 270 مليون يورو هي كلفة إنشائهما.
 
5- إن مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفا على بيان وزارة الطاقة والمياه تاريخ 10/12/2016، تؤكد مرة أخرى أنها على استعداد لتقديم كل المستندات اللازمة المتعلقة بهذه الصفقة إلى من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك احتراما للرأي العام كي لا يتم تضليله بمعلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن الصالح العام ويراد من خلالها تحقيق مصالح خاصة. كذلك تتمنى المؤسسة إبقاءها خارج كل انواع التجاذبات من سياسية وإعلامية وغيرها وتركها تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها المتاحة ووفق الأنظمة المرعية الإجراء تجاه المواطنين اللبنانيين. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout