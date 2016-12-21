مداهمة في منطقة الهرمل وتوقيف مطلوبين

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوّة من الجيش فجر اليوم، أماكن عدد من المطلوبين في منطقة الهرمل حيث أوقفت كلاً من: المطلوبَين محمد نديم علوه ومرشد عاطف ناصر الدين، وعلي نديم علوه، والمصري حسن رمضان نجار الذي كان موجوداً برفقة المدعو محمد من دون أوراق قانونية، وضبطت في الاماكن المداهمة أربع بنادق حربية نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر الخفيفة والاعتدة العسكرية المتنوعة، كما ضبطت في منزل المدعو نديم علوه نحو 160 كلغ من مادة حشيشة الكيف المصنّعة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.