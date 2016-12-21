ما صحة تعرض عائلة وهاب لحادث سير؟

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نفى المكتب الاعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ما نشر على احدى المواقع الألكترونية حول تعرض احد افراد عائلة وهاب لحادث سير.

وافاد المكتب الاعلامي لوهاب ان جميع افراد العائلة بصحة جيدة، موضحاً ان حادث السير وقع بين سيارتين الاولى تعود لشخص من آل ابو درغم من بلدة كفرحيم والثانية تعود لشخص آخر من عائلة شمس من بلدة غريفة في الشوف.



وكانت احدى المواقع الالكترونية اشار الى وقوع حادث سير على مدخل بلدة الجاهلية مشيراً الى "معلومات غير دقيقة بأن أحد أفراد عائلة الوزير وهاب تعرض للحادث و قد نقل فوراً للجامعة الأميركية ."