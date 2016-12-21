اليكم آخر التفاصيل عن طقس اليومين المقبلين

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في بيان أن منخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتباراً من صباح اليوم مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار اعتباراً من بعد الظهر كما يتوقع حدوث برق ورعد اعتباراً من الفترة المسائية وتنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق.

أما طقس يوم غد الخميس، غائم مع تساقط امطار متفرقة وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

أما طقس يوم الجمعة فغائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر على درجات الحرارة مع تتساقط أمطار محلية متفرقة أحياناً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية،سرعتها بين 20 و 40 كلم/س، تشتد أحياناً لتصل الى 65 كلم/ساعة.

الإنقشـاع: متوسط، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و80 %.

حال البحـر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1018 hpa أي ما يعادل: 764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 16:33.