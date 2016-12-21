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تفاهماتنا رؤيوية وليست ظرفية.. كنعان في لقاء مع تيار الانتشار: البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم

21
DECEMBER
2016
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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في لقاء مع مسؤولي التيار في اوروبا وبلدان الانتشار عبر السكايب ان خطاب القسم هو النقطة المحورية التي سترتكز عليها الحكومة للانطلاق سريعاً من دون تأخير، معتبراً أنالحكومة الراهنة حققت الكثير على المستوى الميثاقي الدستوري الغائب منذ26 عاماً لناحية تمثيلها وكيفية تأليفها، مشيراً الى أن القوى المسيحية الوازنة تمثلت ب 13 وزير، وهي سابقة لم تحدث منذ الطائف وهو اصلاح فعلي لالية تأليف الحكومات في لبنان.

واشار كنعان الى أن هناك تطورا كبيرا يؤمن احد الاهداف التي سعينا اليها بعد وصول الرئيس الميثاقي وهو الاصلاح الميثاقي والدستوري على مستوى الحكومة، لافتاً الى أن دوري رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف احترما في سياق تأليف الحكومة التي ولدت في فترة معقولة ومقبولة.

وأكد كنعان ان تفاهمات التيار الوطني الحر رؤيوية وليست ظرفية عابرة بل وفق قراءة مشتركة لقيام الدولة ومؤسساتها، كاشفاً على صعيد قانون الانتخاب ان التواصل بين الكتل بدأ بعيداً من الاعلام لاحداث، معتبراً أن الارادة واللحظة السياسية المؤاتية متوافرتان وامكان احداث خرق بالجدار وارد على صعيد قانون الانتخاب لفتح الباب على الاصلاح، وقال "قادرون على اقرار قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات في موعدها اذا استفدنا من الوقت واسرعنا في السعي الى قواسم مشتركة

واعتبر كنعان أن قوة الرئيس ميشال عون تكمن في قدرته على جمع الذين اجتمعوا عليه

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