عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الأول 2016

الأخبار: «لقاء موسكو»: أولويات سوريّة بلا واشنطن
مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش في «الجارور»
الديار: إجتماع موسكو يعلن سوريا دولة علمانية ديموقراطية
الجمهورية: "التناقضات" على طاولة اليوم
النهار: الانتخابات بين المختلط وإجرائها على مرحلتين
السفير: رأفة باللبنانيين.. فلتكن أزمة السير أولوية العهد والحكومة!
قانون الانتخاب إلى «البازار».. والنسبية «تستفز» جنبلاط
البناء: ثلاثية روسية إيرانية تركية لرعاية حوار سوري في الأستانة
تفاهم موسكو للشراكة في الحرب على الإرهاب... والشأن السوري للسوريين
الحكومة «تتصوّر» اليوم وتبدأ غداً بالكتابة... والامتحان بالعلاقة مع سورية
اللواء: الحريري يتسلّم مهامه رئيساً للحكومة للمرة الثانية وسط مراسم رسمية في السراي
المستقبل: أوروبا: الخوف من الإرهاب يهيمن على أجواء الميلاد
البلد: حكومة التسويات لا تلبّي طموحات اللبنانيين
الأنوار: الحريري عاد الى السراي... وحكومته تجتمع اليوم برئاسة عون
the daily star: Cabinet to hold first meeting
l'orient le jour: Les équilibres politiques appelés à changer après les législatives