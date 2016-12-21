عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الأول 2016

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الأخبار: «لقاء موسكو»: أولويات سوريّة بلا واشنطن

مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش في «الجارور»





الديار: إجتماع موسكو يعلن سوريا دولة علمانية ديموقراطية



الجمهورية: "التناقضات" على طاولة اليوم



النهار: الانتخابات بين المختلط وإجرائها على مرحلتين





السفير: رأفة باللبنانيين.. فلتكن أزمة السير أولوية العهد والحكومة!

قانون الانتخاب إلى «البازار».. والنسبية «تستفز» جنبلاط





البناء: ثلاثية روسية إيرانية تركية لرعاية حوار سوري في الأستانة

تفاهم موسكو للشراكة في الحرب على الإرهاب... والشأن السوري للسوريين

الحكومة «تتصوّر» اليوم وتبدأ غداً بالكتابة... والامتحان بالعلاقة مع سورية

اللواء: الحريري يتسلّم مهامه رئيساً للحكومة للمرة الثانية وسط مراسم رسمية في السراي

المستقبل: أوروبا: الخوف من الإرهاب يهيمن على أجواء الميلاد







البلد: حكومة التسويات لا تلبّي طموحات اللبنانيين



الأنوار: الحريري عاد الى السراي... وحكومته تجتمع اليوم برئاسة عون



the daily star: Cabinet to hold first meeting

l'orient le jour: Les équilibres politiques appelés à changer après les législatives