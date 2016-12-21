أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الأول 2016

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النهار: أسرار الآلهة



خلاف أو لا خلاف...

لا يزال البعض يُراهن على خلاف حول البيان الوزاري من دون تحديد الأسباب.



فخ كلامه...



وقع وزير مستقبلي في فخ كلامه عندما انتقد أداء وزراء سابقين في الاتصالات فأتاه الرد عبر الهواء مباشرة بأن "المدير المتهم بالتعطيل من فريقكم".

باقٍ ومستعد للذهاب...

قال مسؤول أمني لمحدّثيه إنه باقٍ في الخدمة لكنه أيضاً مستعد للمغادرة غداً إذا طُلب منه ذلك.

عقدة الزيارة...

برزت عقدة في زيارة الرئيس عون إلى الفاتيكان وهي عدم تعيين سفير جديد بعد انتهاء ولاية السفير الحالي.

الجمهورية: أسرار



صفقة

غمزت شخصية سياسية شمالية من قناة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرة أن «صفقة» تسهيل تشكيل الحكومة شمل تمويل تلك المحكمة.



عناصر

سُجِّل انتشار لعناصر عسكرية غير لبنانية في محيط مقر دبلوماسي في أحد الشوارع الرئيسة في بيروت الى جانب العناصر الأمنية اللبنانية.



موقف

إستدعى مسؤول كبير سفيراً غير مدني عاد الى لبنان أخيراً للإطلاع منه على موقف البلد الذي كان معتمداً فيه.



إجتماع



عُقد إجتماع بعيداً من الأضواء بين ممثل لـ«التيار الوطني الحر» وآخر لـ«حزب الله» قبل 12 ساعة من تأليف الحكومة.



عرض

يُنتظر أن تُعاود إيران طرح عرض تسليح الجيش اللبناني بعتاد من إنتاج إيراني.



إمتعاض



أبدى سفير دولة كبرى إمتعاضه من إسناد بعض الحقائب الى رموز معينة.



مصالح

جدّد زعيم حزبي أمام مرجع سياسي إنتقاده للطروحات الإنتخابية وقال: «أمام مصالح الكبار... بيروحو الصغار دعوسة».



السفير: عيون

توقع مرجع نيابي أن يتم الانتهاء من إعداد البيان الوزاري في غضون أسبوع في أبعد تقدير على أن يرسل الى مجلس النواب قبيل انتهاء العام الحالي.

أجرى مسؤول مركز دراسات في دولة اقليمية سلسلة لقاءات مع قيادات إسلامية لبنانية لشرح الاوضاع داخل بلاده وموقفه من التطورات في المنطقة.

دعا مرجع حزبي إلى إصدار قانون ملزم يقضي بفصل النيابة عن الوزارة اعتبارا من أول حكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحدّث سياسي مخضرم بإيجابية كبيرة عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، معرباً عن ثقته بأنّ الوزير الجديد يستطيع أن يحقق إنجازات هامة في الملف الذي يتولاه، لا سيما أنّه يلقى دعماً أكيداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن قوى عديدة ممثلة في مجلس الوزراء، الأمر الذي قد يضع هذه الوزارة في مصاف أهمّ الوزارات...



كواليس

كواليس

تؤكد مصادر دبلوماسية خليجية انّ مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمعوا بسفراء الدول العربية في واشنطن وشرحوا سياسات الإدارة الجديدة وتتركز على التعاون مع روسيا والحرب على داعش وما عداها لا تعتبره مبادئ ثابتة بل سياسات متحركة، خصوصاً ما يتصل بالحربين في سورية واليمن، حيث التسويات تخدم الحرب على داعش ويجب على حلفاء واشنطن تسهيل التسويات...



اللواء: أسرار

همس

نُقل عن وزير مواكب لعملية تأليف الحكومة قبل أسبوع من صدور المراسيم تشاؤمٌ، بلغ حدّ اليأس من خلفيات العقد!



غمز

قوبلت الخطة الأمنية التي تنفذ في العاصمة وضواحيها، بارتياح واسع في كل الأوساط..



لغز

أحيت ولادة الوزارة آمال المؤسسات باحتمالات تحريك الأسواق في فترة ما بين العيدين..

المستقبل: يقال

إن الاتصالات المستمرة بصورة يومية بين مختلف الأفرقاء حول قانون الانتخاب العتيد أظهرت جدية غير مسبوقة في هذا الصدد من شأنها أن تساعد على بلورة تصوّر وطني مشترك لهذا القانون.