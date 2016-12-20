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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





ترخي الاجواء الميلادية بظلالها على البلد مترافقة مع طقس ماطر وبارد غدا.



وغدا الصورة التذكارية للحكومة والبعض يصحح ليقول الصورة التأسيسية للمؤسسة التي امامها ثلاث مهمات رغم ضيق المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية:



- الأولى: البيان الوزاري الذي يتوقع أن ينبع عن خطاب القسم الرئاسي.

- الثانية: الموازنة العامة التي يقدر لها أن تعطي دفعا قويا للاقتصاد بما يماشي الحال السياسية المقبولة.

- الثالثة: قانون الانتخاب الذي سيكون في رأي اوساط سياسية جامعا للأكثري والنسبي.



وفي سياق العمل الحكومي وانطلاقته دخل الرئيس سعد الحريري السرايا وتسلم عدد من الوزراء وزاراتهم.



أمنيا أصيب شخصان لبناني وسوري بجروح خطرة بعد اطلاق النار عليهما اثناء عملهما في منشرة حجر في منطقة وادي حميد في عرسال.



وفي بيروت اعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف اربعة اشخاص يشكلون عصابة اقدموا على سرقة حقائب من منزل دبلوماسي في منطقة الروشة.



وفي المانيا اعلنت السفارة اللبنانية ان لبنانيا بين جرحى هجوم برلين.



عودة الى الحكومة والى دخول الرئيس الحريري السرايا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الزخم الحكومي انطلق بعد يومين على التشكيل، فالرئيس سعد الحريري دخل السراي للمرة الثانية رئيسا للوزراء، وعمليات التسليم والستلم بين الوزراء تحصل بالسرعة المطلوبة، لكن الانظار تبقى متجهة الى الجلسة الاولى التي تعقدها الحكومة غدا في قصر بعبدا، فهذه الجلسة التي ستلي اخذ الصورة التذكارية، ستحدد الصورة الحكومية، فهل الحكومة الثلاثينة حكومة وفاق وطني حقا ام انها ستكون منصة لتظهير الاختلافات والخلافات؟



حتى الان بات من شبه المؤكد ان البيان الوزاري سينجز بسرعة انطلاقا من تفاهم شبه جماعي على اعتماد خطاب القسم منطلقا له، وعليه فإن المطب الاول للحكومة بعد نيلها الثقة سيكون عند الوصول الى البحث في قانون الانتخاب، وقد بدأت التعقيدات تظهر مع التغريدات التي اطلقها النائب وليد جنبلاط.



اقليميا، تركيا وروسيا لا تزالان تحت صدمة اغتيال السفير الروسي، فيما المانيا تحاول لملمة جراح العملية الارهابية التي استهدفت برلين.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



بعد ما يقارب الست سنوات عاد الرئيس سعد الحريري إلى مكتبه في السراي الحكومي.



ست سنوات صعبة عاشها لبنان، من حكومة القمصان السود، مرورا بالتفجيرات والاغتيالات، وصولا إلى حكومة ربط النزاع، وانتهاء بحكومة العهد الأولى، بعد اكتمال النصاب الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية.



ست سنوات احترق خلالها المشرق العربي والمغرب العربي ووصلت ألسنة اللهب إلى الخليج، مرورا بأوروبا والولايات المتحدة، لكن الرئيس الحريري أدار محركات التسوية، مصرا على تجنيب لبنان الحرائق الدموية.



وبعد عامين ونصف العام من الفراغ، حطت الطائرة في بيروت، حاملة بشارة الحل وأوصلت التسوية العماد ميشال عون إلى بعبدا، والرئيس الحريري إلى السراي الحكومية، ولبنان إلى منطقة محايدة، بعيدا عن النيران، وأقرب إلى الهدوء في بحر من الأمواج الأمنية والسياسية.



اليوم دخل الرئيس الحريري إلى مكتبه وبدأ عمله رئيسا لحكومة جامعة، وغدا الصورة التذكارية وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي يتوقع ألا يحمل عقبات في طياته.



الحل اللبناني قد يكون بداية للبننة في دول أخرى. فمن روسيا تم الإعلان عن توافق روسي إيراني تركي على توسيع وقف إطلق النار في سوريا. فهل يكون العام 2017 عام انتهاء النزاعات وتنظيم سكة الحلول؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



إلى الانتخابات النيابية در، بدءا من قانون انتخابات جديد يدفن الستين غير مأسوف على شبابه وصولا الى نسبية يخطو اليها اللبنانيون درجة درجة.



غدا يطلق مجلس الوزراء الجديد صافرة الانطلاق لانجاز مهمات دسمة في مساحة زمنية محددة ببضعة اشهر تتسارع فيها الخطوات السياسية لاقرار قانون انتخابي يدور بين مشروعين، الاول المختلط الذي قدمته حركة امل، على اساس 64 نسبي 64 اكثري، مع انفتاح الحركة على البحث في اي تعديل، شرط ان لا يمس المعايير الموحدة التي يستند اليها الاقتراح، والثاني هو المركب اي الذي يستند الى قاعدة التأهيل ضمن الطائفة لا المذهب في القضاء وفق الاكثري بالمرحلة الاولى، لينتقل بعد ذلك من ينال نسبة اكثر من 15 % من الاصوات الى خوض المنافسة على الدوائر الخمس الكبرى وفق النسبية.



ايجابية ترصد بين القوى السياسية، تنطلق من توافق حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر المنفتح على الحوار مع باقي الفرقاء، كتلة المستقبل كررت انحيازها للمشروع المختلط، فيما رفع النائب وليد جنبلاط السقف رافضا ما سماه التنظير والتطبيل لنسبية ملزمة اتية ولازمة، والا بطل التمثيل، تغريدة جنبلاطية صباحية انطلقت من وجوب احترام وتأكيد التنوع اللبناني، فقال: "لسنا بقطيع غنم ليسلم مصيره وسط غابة من الذئاب".



اما مصير المنطقة، فقاربته المحادثات الثلاثية التركية الروسية الايرانية في موسكو، تلك القمة وصلت الى ثابتة وجوب انهاء الحرب السورية على قاعدة محاربة الارهاب، القمة نجحت بمجرد حصولها، بعدما واجهت محاولة اجهاضها بقتل السفير الروسي في انقرة، لكن القرار التركي الروسي المشترك مضى الى الامام، يمهد لترجمة خيارات عسكرية سياسية مشتركة تبدأ من استعداد العواصم الثلاث بضمان الاتفاق المستقبلي بين دمشق والمعارضة السورية المعتدلة.



وفي الاردن اطل الارهاب من جديد في الكرك، بعد تبني داعش للهجمات المسلحة، اشتباكات اليوم قضت على اربعة افراد من القوات الامنية الاردنية ليبدو ان المشوار الطويل بدأ بين الارهابيين والمملكة الهاشمية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



ليس تفصيلا ان يصدر عن اجتماع وزاري عربي اوروبي كالذي شهدته القاهرة اليوم تأكيد لعودة النازحين السوريين الى بلادهم في ضوء ما يثار في الاروقة وحتى في العلن عن خطر توطين جديد تسعى الخارجية اللبنانية الى التصدي له منذ اليوم الاول، وليس امرا ثانويا ايضا ان يدين اجتماع من هذا النوع بحضور الوزراء الاقليميين وموافقتهم الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة تماما، كما هو امر غير ثانوي تحميل المجتمعات العربية بعضا من المسؤولية عن المشاكل الحاصلة فيها بموافقة الوزراء العرب.



ما جرى في مصر اساسي اذا، تماما كحادث اغتيال السفير الروسي في تركيا امس، لكن يبدو ان موسكو وانقرة صممتا على استيعاب الحدث من دون ان تسمحا بتأثيره على علاقتهما الثنائية التي تحسنت في المرحلة الاخيرة، ما اسهم في انجاز الاتفاق حول حلب، وهذا ما يستشف من تصريحات المعنيين اليوم تزامنا مع اللقاء الثلاثي الروسي الايراني التركي في العاصمة الروسية.



اما محليا، وبعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وثم تشكيل الحكومة واثر الصورة التذكارية والجلسة الاولى لمجلس الوزراء في بعبدا غدا، يبقى الاتفاق على البيان الوزاري حتى يمكن القول ان العهد انطلق علما ان اولى المهمات اقرار قانون انتخابي جديد، واليوم عاد الحريري الى السراي الحكومي رئيسا لاول حكومة على عهد الرئيس ميشال عون بعدما غادرها اثر استقالة الوزراء من الرابية تحديدا قبل ست سنوات.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



لو دامت لغيرك ما "اتصلت" اليك، هذه العبارة المرفوعة على مدخل السراي الحكومي يقرأها الرئيس سعد الحريري للمرة الثانية، المرة الاولى قرأها في تشرين الثاني من العام 2009، اي منذ سبعة اعوام، حين دخل الى السراي الحكومي على حصان الفوز في الانتخابات النيابية، لكنه غادرها بعد عامين بعدما استقال ثلث اعضاء حكومته.



يعود الرئيس الحريري الى السراي للمرة الثانية ومعه من حكومته الاولى الوزراء جبران باسيل، ميشال فرعون، وجان اوغاسبيان، يعيد قراءة بيانه الوزاري للحكومة الاولى، فيقرأ فيه، التزام التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه، ستعمل الحكومة خلال ثمانية عشر شهرا على اعادة النظر في قانون للانتخابات، هذا كان قبل سبع اعوام، فماذا تغير؟ والى اي حد التاريخ يعيد نفسه؟ قانون الانتخابات النيابية يتنقل من حكومة الى حكومة، ومن بيان وزاري الى بيان وزاري اخر، فهل تكون هذه المرة هي الاخيرة؟



حكومة الرئيس الحريري الاولى كان مقدرا لها ان تستمر، لكنها سقطت، حكومته الثانية اليوم مختلفة كليا في الظروف الداخلية والخارجية، الحكومة الاولى اسقطت من على منبر من اصبح رئيسا للجمهورية، اما الحكومة الحالية فعمرها ستة اشهر حتى انجاز الانتخابات النيابية وفق قانون جديد.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



من الكرك الى برلين، ومن انقرة التركية الى كامل الاراضي السورية، هو الارهاب نفسه الذي يمعن سفكا للدماء وانتهاكا لكل الحرمات، فيما البعض كالنعامة المغرقة راسها في رمال التحايل وان اكتوت بناره..



اصيبت تركيا بمواطنيها وامنها وحتى سمعتها الدبلوماسية، وما زالت تحاول التضليل حتى اخذتها هزائم ربائبها الارهابيين الى بيت الطاعة السياسية في موسكو الروسية، وهي ملطخة بدماء سفير قتله التحريض الرسمي قبل الاهمال الامني..



في موسكو عقد لقاء بين وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا ، ولم تخرج المواقف عن سقف الثوابت الروسية الايرانية بان داعش والنصرة منظمات ارهابية، وان العمل لوقف اطلاق النار في كامل سوريا هو العنوان، وليس اسقاط الاسد كما تمنى التركي وتراجع بعد كل هذه الاعوام..



اما المؤسف في المشهد العام، ان شرطيا تركيا قتل السفير الروسي نصرة لحلب، وما تعرض لسفير تل ابيب نصرة لغزة والقدس وكامل فلسطين، وان تكفيريين قتلوا رجال امن اردنيين وسياحا عابرين، ولم يوجهوا بندقيتهم يوما الى الجنود الصهاينة الواقفين على بعد بضعة كيلومترات عند فلسطين..



عند اللبنانيين حفلات تسلم وتسليم بين الوزراء السابقين واللاحقين، فيما لحق رئيس الحكومة سعد الحريري من السراي بكتلته النيابية فاتحا سجل القوانين الانتخابية، وبعد التلميح الحريري كان الكلام المستقبلي التمسك بالقانون المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي كصيغة قابلة للتطبيق..





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



تمكن الإرهاب المنظم أن يسير على خطوط نار واحدة بين أنقرة وبرلين والكرك الأردنية مرة جديدة سقط فيها أربعة رجال شرطة فيما ضحايا الدهس في ألمانيا كانت إلى ارتفاع وحدها عملية اغتيال السفير الروسي في انقرة أرست معادلة سياسية بين تركيا وروسيا حيث تبادل الرئيسان أطراف الاستيعاب والتهدئة لتأخذ موسكو من أنقرة أثمانا في الملاعب السورية قضت بسحب تركيا إلى البحث عن مخارج الحل السياسي وتحت هذا الأفق جاء الاجتماع الثلاثي الروسي التركي الإيراني في بلاد الصقيع إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف اتفاقا بين الدول الثلاث على أن الأولوية في سوريا هي محاربة الإرهاب لا إطاحة الرئيس بشار الأسد لكن لأردوغان أولوياته وتصفية حسابات مع خصومه على الأراضي التركية فهو وعلى الدم الحامي للسفير المغدور سارع إلى اتهام عدوه الأول فتح الله غولن باغتيال أندريه كارلوف وتلك من نعم الله على رجب طيب أردوغان حيث إن حاسته السياسية السادسة تدفعه إلى اتهام سابق لعصره ولأدلة ثبوته تماما كما يفعل مع توجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني مع كل انفجار أو سيارة مفخخة تقع في اسطنبول أو انقرة على أن اللافت في أصابع أروغان المرتابة أن أيا منها لم تتوجه مرة الى داعش ولا إلى النصرة أو القاعدة أو الإخوان منشأ وجوده فالمنفذون دائما هم الكرد وغولن في وقت أن التفجيرات الإرهابية وعمليات الاغتيال بهذه الطريقة هي علامة فارقة وماركة مسجلة باسم الجماعات المتطرفة التي يتجنب أردوغان اتهامها.



وفيما تسير العواصم القريبة على دماء الأزمة السورية مشى الرئيس سعد الحريري اليوم على أحمر السرايا التي دخلها رئيسا آمنا بعد غياب دام نحو ست سنوات وبخطى محصنة وزاريا سار الحريري على سجاد حكومي مشغول بتعب الغربة عن الحكم وبدأ أول مواقفه السياسية من قانون الانتخاب الذي أراده عند المنتصف بين النسبية والأكثري لكن ثورة عموم أهالي جنبلاط اندلعت على القانون وبعد مواقف البيك لزم المجلس المذهبي لطائفة الدروز بمواقف تستبق صيغة القانون وقال المجلس إن أي قانون يخفي محاولات عزل سوف يجابه بالوسائل والطرق المتاحة على أن جدل قوانين الانتخاب وحتمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده مع تأكيد دفن الستين وإقامة مراسم العزاء له كلها ستوضع في عهدة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وتطبيق أحكامه. الكرة أصبحت اليوم في ملعبه لا سيما بعدما أهداه إياها اللاعب العالمي روبيرتو كارلوستاركا توقيعه على الكنزة الرئاسية الأولى.