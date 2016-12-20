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اشكال في مخيم البداوي تطور الى اطلاق نار

20
DECEMBER
2016
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افاد الوكالة الوطنية للاعلام في المنية عبد الكافي الصمد ان اشكالا وقع مساء اليوم في مخيم البداوي بين شخص من آل الشعبي وعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطور إلى إطلاق نار ، وقد عملت القوة الأمنية المشتركة في المخيم على تطويق الإشكال على الفور.ولم يبلغ عن وقوع اصابات . 


وكان مخيم البداوي قد شهد بعد صلاة العشاء هذه الليلة إعتصاما للأهالي أمام محطة سرحان، إحتجاجا على الفلتان الأمني في المخيم، ورفضا للاشكالات والحوادث الكثيرة التي شهدها المخيم مؤخرا، واستنكارا لانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بين أيدي الشباب، مطالبين المعنيين "باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه المشاكل الخطيرة قبل انفلاتها، وتطورها إلى ما لا تحمد عقباه". 

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