اخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب لبنان غداً

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نشرة الطقس المسائية الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني:



الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا والبحرالابيض المتوسط يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء مما يؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار اعتباراً من الظهر كما يتوقع حدوث برق ورعد اعتباراً من الفترة المسائية وتنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق.

الخميس: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية،سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كلم/س، تشتد أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة.

الانقشاع: متوسط، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٠ %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق