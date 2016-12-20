living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب لبنان غداً

20
DECEMBER
2016
الصورة من عين إبل
الصورة من عين إبل
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرة الطقس المسائية الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني:

الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا والبحرالابيض المتوسط يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء مما يؤدي الى طقس ماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار اعتباراً من الظهر كما يتوقع حدوث برق ورعد اعتباراً من الفترة المسائية وتنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق.
الخميس: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية،سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كلم/س، تشتد أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة.
الانقشاع: متوسط، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٠ %.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout