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أهالي العسكريين المخطوفين ارجأوا الوقفة التضامنية الى السبت

20
DECEMBER
2016
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أصدر أهالي العسكريين المخطوفين البيان الآتي: "نظرا لتفاعل المحبين والمخلصين للعسكريين المخطوفين ومؤسستهم واهاليهم وكثاقة الاتصالات التي اعلنت دعمها لتلبيه الوقفة التضامنيه والتي كانت قد تقررت غدا الاربعاء في 21/12/2016 للصلاة والتضرع لله تعالى من اجل فك أسر العسكريين المخطوفين والوقوف الى جانب اهاليهم.. ومحبة منا لكل المخلصين وبسبب الاخبار عن سوء الاحوال الجوية يوم غد قررنا تأجيل الصلاة ليوم السبت 24 منه الساعه الثالثة بعد الظهر، راجين من الله ان يستجيب لنا ولكم صلاتنا ودعاءنا،آملين منكم الحضور بقلبٍ خاشع شاكرين لكم محبتكم ووفائكم ".

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