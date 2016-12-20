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وضع حجر الأساس لمرفأ جونية السياحيّ: المشروع الأوّل في عهد الرئيس عون لكسروان الفتوح

20
DECEMBER
2016
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وُضـِع اليوم حجر الأساس لمرفأ جونية السياحيّ. وقد جرت قبل ذلك مبادرات كثيرة حول إنشائه بدأت بتوسيع مرفأ صيادي الاسماك الى أن تبلوَرَت الفكرة مؤخراً حول موقعه بين منتجع Portemilio ونادي الضباط. وعلى أثر مراجعةٍ وزيارة قام بها عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نعمةالله أبي نصر في أوائل شهر نيسان ٢٠٠٨ يرافقه رئيس مجلس انماء كسروان ورئيس بلدية جونية الى وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي آنذاك، حرّر الاخير بدوره كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء رقمه ٦/٣١٨٣ تسجّل لدى أمانة المجلس برقم ٩٧٦ تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٥. على أثر ذلك قرّر مجلس الوزراء - في جلسته المُنعَقِدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٥ رقم المحضر ١٠٩بعد إدراج الاسباب الموجِبَة وهي أنّ وزارة الاشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف مجلس النماء والاعمار- تأمين اعتمادات قدرها ٣٥مليون دولار أميركي ووضعها بتصرّف المديريّة العامة للنقل البري والبحري. بناءً عليه تمّت دراسة الأثر البيئي وبعد دراسات مستفيضة وأخذٍ وردّ، طلب وزير الاشغال غازي زعيتر الملف من مجلس الانماء والاعمار وأُحيلَ الى وزارة الاشغال. وعلى الرّغم من أنّه احتُفِلَ بوضع حجر الاساس في حينه الا أنّه وكما جرت العادة بالتضييق على قضاء كسروان الفتوح الصامد الثابت بخياراته الوطنية "العونية"، لم تُصرَف الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاشغال. 

وفي ٢٠١٦/٣/٣١، وبعد مراجعاتٍ حثيثة قام بها تكتّل التغيير والاصلاح ونواب كسروان الفتوح في مقدّمتهم النائب نعمة الله أبي نصر، تمّ تأمين ١،٤ مليار ليرة لبنانيّة لزوم أعمال الدراسات ومبلغ ١١،٩ مليار لزوم البدء بالمرحلة الاولى من تلزيم الاشغال وقد تمّ إنجاز عقد الدراسات واستكمال التصديق وانهاء الدراسة للاعلان عن المرحلة الاولى من التلزيم.
مبروك لجونبة... مبروك لأبناء كسروان الفتوح .

شكراً فخامة الرئيس العماد ميشال عون... شكراً تكتّل التغيير والاصلاح على أن تكون كسروان الفتوح دائماً في الحسابات الانمائيّة لا الانتخابيّة فحسب.

ميراي ناضر بولس - مسؤولة الاعلام في هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ

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