هويات واعترافات.. سرقة ديبلوماسي في الروشة!

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 19/12/2016 ادعى لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، احد الدبلوماسيين، أن مجهولاً أقدم على سرقة 3 حقائب سفر بداخلها اغراض شخصية من داخل مخزن منزله في محلة الروشة- شارع منيمنة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم توقيف عدد من الاشخاص المشتبه بهم في محلة الروشة، وهم:

_ أـ ع. (مواليد عام 1994، سوري)

- ع.خ. (مواليد 1977، سوري)

- ف.م. (مواليد 1988، سوري)

- ع.أ. (مواليد 1986، سوري)

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم، وتبين ان الاول قد اقدم في وقت سابق على التحرش بقاصر.

تم ضبط بعض المسروقات والعمل جار لاسترجاع ما تبقى منها.

اودع الموقوفون القضاء المختص.