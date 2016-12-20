الرئيس عون يدين اغتيال السفير الروسي والعمليات الارهابية في ألمانيا: لا عودة عن خيار مكافحة الفساد

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دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جريمة اغتيال سفير الاتحاد الروسي في تركيا اندره كارلوف خلال تفقده معرضاً فنياً في العاصمة التركية ووصفه بـ" العمل الارهابي الذي يمعن في ضرب مفهوم حوار الحضارات الذي كان السفير الراحل يشارك في احد اوجهه من خلال زيارته المعرض الفني "روسيا كما يراها الاتراك".

وأضاف الرئيس عون في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان لبنان الذي اخذ قراره بمحاربة الارهاب ودفع ثمناً كبيراً من أجل مواجهته، يعتمد على دعم اشقائه واصدقائه له ومنهم روسيا، ليكونوا يداً واحدة تعيد الامل للمنطقة والعالم بغد مزدهر ومشرق خال من مفهوم الارهاب والاجرام".

كذلك دان الرئيس عون الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة برلين ليل امس وادى الى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، وأبرق الى الرئيس الالماني يواكيم غاوك معزياً ومديناً "العمل الوحشي الذي يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في ألمانيا".

واضاف:"إني إذ اتقدم من فخامتكم بتعزيتي القلبية الحارة، أؤكد لكم وقوف لبنان الى جانبكم في تصدّيكم للجماعات الارهابية، متمنياً أن تتخطى بلادكم آثار هذا الاعتداء المؤلم. وأتمنى لكم دوام الصحة لمواصلة النهوض بمسؤولياتكم الوطنية، ولشعبكم السلام والازدهار".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية واقتصادية واجتماعية.





وزير البيئة

سياسياً، استقبل الرئيس عون وزير البيئة في الحكومة الجديدة المحامي طارق الخطيب الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه اياها بتعيينه وزيراً في الحكومة، وتداول معه في عمل الوزارة التي قال الوزير الخطيب أن الرئيس عون يعتبرها من اهم الوزارات قياساً الى دورها في المجالات الحياتية والانسانية والبيئية.





الوزير السابق ناجي البستاني

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة افق تناولت الشؤون العامة.





وفد جي.بي.مورغان J.P.Morgan

اقتصادياً، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات مع مدراء وممثلي شركات عالمية حضروا الى بيروت لتجديد الثقة بلبنان وبدوره الريادي لا سيما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وللتأكيد على استمرار عملهم في العاصمة اللبنانية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وفداً من بنك جي.بي.مورغان J.P.Morgan العالمي ضم رئيس مجلس الادارة للشرق الاوسط وتركيا وافريقيا السيد شورند لينارت Sjoerd leenart والمسؤول عن الشرق الاوسط وشمال تركيا علي موسى، والمدير العام لمنطقة الشرق جوسان معلوف.

ونقل الوفد الى الرئيس عون عزم مصرف J.P.Morgan على الاستمرار في دعم الاقتصاد اللبناني عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً.

واشار الوفد الى ارتياح القطاع المصرفي اللبناني والدولي للاستقرار الامني والسياسي في البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة. وقال المدير العام معلوف أن المصرف يتطلع الى شراكة استراتيجية مع لبنان يستكمل فيها السنوات الـ64 التي كان فيها مشاركاً في دفع عجلة الاقتصاد اللبناني.





شركة نستله Nestle

وفي السياق نفسه استقبل الرئيس عون سفير سويسرا في لبنان فرنسوا باراس يرافقه نائب مدير شركة نستله Nestle والمسؤول الدولي عن عمليات الشركة الدكتور مجدي تباتو وعضوي مجلس الادارة روجيه خرياتي وساندرا الحسيني، الذين اطلعوا الرئيس عون على ما تقوم به الشركة من استثمارات في لبنان والتي تنوي توسيعها في ضوء عودة الحياة اليه بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وتوفير فرص عمل إضافية من خلال الشركات التي تعمل في لبنان وعدد من دول المنطقة.





وفد ميكروسوفت Microsoft

واستقبل الرئيس عون وفداً من شركة "ميكروسوفت" العالمية ضمّ المديرة الاقليمية السيدة ليلى سرحان سالم والمديرة العامة السيدة هدى يونان والسيدة رولا شهاب.

واطلع الوفد رئيس الجمهورية على عمل "ميكروسوفت" في لبنان واستعداد الشركة للمساهمة في المشاريع التي ينوي الرئيس عون الاهتمام بها ولا سيما الحكومة الالكترونية.

وقد حرص الرئيس عون على إبلاغ وفود الشركات العالمية الثلاث أن الاستقرار الامني الذي ينعم به لبنان ومن ثم الاستقرار السياسي الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يفسحان في المجال امام انطلاقة ورشة النهوض الاقتصادي في البلاد والتي سوف تتعزز بفعل الثقة الدولية المتجددة بلبنان ومؤسساته، وبفعل الشفافية التي ستعتمد في كل ما يتصل بمشاريع الدولة. وأكد الرئيس عون أن لا عودة عن خيار مكافحة الفساد، لا سيما وأن وزيراً في الحكومة الجديدة سيتولى متابعة هذا الامر بالتنسيق مع اجهزة الرقابة المعنية.





لجنة الرقابة على المصارف

الى ذلك أقسم رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سمير حمود وأعضاء اللجنة السادة أحمد صفا وسامي العازار ومنير اليان وجوزف سركيس، اليمين امام رئيس الجمهورية بعد نحو سنة ونصف السنة على تعيينهم، لأن مرسوم التعيين صدر في 26 آذار 2015، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من الشغور في رئاسة الجمهورية.

وبعد قسم اليمين، تم التداول في عمل اللجنة واهميته لحماية القطاع المصرفي في لبنان وإبقاء الثقة الدولية بهذا القطاع قائمة. واطلع السيد حمود رئيس الجمهورية على ما تقوم به لجنة الرقابة على المصارف في إطار المسؤوليات المحددة لها في القانون.





رئيس الهيئة العليا للتأديب

واستقبل الرئيس عون رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود وعرض معه عمل الهيئة وضرورة تفعيله لتقوم بواجباتها كاملة إسوة بهيئات الرقابة الاخرى.





نجم الكرة البرازيلية روبيرتو كارلوس

واستقبل الرئيس عون نجم الكرة البرازيلية لاعب كرة القدم العالمي روبيرتو كارلوس الذي يزور لبنان في إطار مهمة دعم السلام فيه وللقاء طلاب عدد من المدارس اللبنانية خلال فترة الاعياد في مختلف المناطق اللبنانية.

وشكر كارلوس الرئيس عون على استقباله مؤكداً محبته للبنان واللبنانيين، لا سيما وأن اكثر من عشرة ملايين برازيلي من اصل لبناني يعيشون في البرازيل. وأكد أنه يولي رعاية الاطفال الايتام عناية خاصة، وزيارته لبيروت هي جزء من هذه الرعاية. وللمناسبة وقّع اللاعب العالمي على قميص منتخب بلاده يحمل الرقم (1) وإسم الرئيس عون، كما أهداه كرة قدم موقعا عليها لمناسبة إستقباله له.

ونوّه الرئيس عون بالنجاحات التي حققها اللاعب كارلوس في بطولات كرة القدم، شاكراً له مبادرته بزيارة لبنان.





الاكاديمية الفنية تيلي لوميير

واستقبل الرئيس عون رئيس الاكاديمية الفنية تيلي لوميير الاب روكز بطرس مع وفد من اساتذة وطلاب الاكاديمية قدموا له قرصا مدمجا " CD " تضمن مجموعة اغان واناشيد ميلادية تحت عنوان "ميلاد الوطن" اعدت تحية لرئيس الجمهورية منذ انتخابه.