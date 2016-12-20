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يوم عُقد السينودوس من أجل لبنان، وهو عادة يُعقد للأمم الشاسعة المساحة، الكثيفة السكان، ظنّ الكثيرون أن الباعث الحقيقي والوحيد للسينودوس هو الحرب اللبنانية ومرحلة ما بعدها. لكن السبب الأساسي لهذا التشريف، كان توجيه نداءٍ للحفاظ على التعددية، والأهم، بهدف عدم تكرار التجربة الدموية التي تمخّضت، بطريقة أو بأخرى، عن الطائفية والتعددية، سياسية داخلية كانت أم سياسية قومية وشرق أوسطية.

الحاضر إبن التاريخ؛ ومن المقطوع أن التجارب الطائفية التاريخية فاقمت الحواضر الملبّدة والمطعّمة بنكبة فلسطين واتفاق كامب دايفد. لهذا كلّه، كان السينودس بشكله ومحتواه "تاريخيا".

لكن الوثيقة التاريخية الصادرة عن السيونودس كانت خارطة مسار أزلي، مطرّزة خصيصا للأمد البعيد، فيما كان المطلوب حلّاً سريعاً ومجدياً يرفع التخبّط والإحباط، كي لا تكبر كرة الثلج وتطيح بالأمل.

فشلت الفاتيكان في إنقاذ الوضع المسيحي في النصف الثاني من التسعينات، كما نهاية الثمانينات (يوم استبدلت سفيرها المتعاطف مع القضية اللبنانية بسفير متآمر عليها ومنظّر للتسوية على حساب لبنان)، حتى بعد زيارة البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني، وتدحرج الوضع سوءاً في بداية الألفية مع قانون غازي كنعان الإنتخابي، ليستمر بعد التحرير عام ٢٠٠٥، ليكشف تشبّصاً مهولاً وخطيراً بقضم الوجود السياسي المسيحي واحتصاصه، وهنا بيت القصيد.

في نظام برلماني لا يُستفتى الشعب فيه عن الخيارات والسياسات، ولا يُنتخب فيه لا رئيس البلاد ولا رئيس الحكومة من الشعب، ولا يختار الناس بأنفسهم مدعي عام التمييز ولا هيئاتهم القضائية العليا، يقتصر دور المواطن على انتخاب برلمانه مرة كل أربع سنوات، ومن هذا البرلمان المنتخب يتخرّج رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، كما القوانين والتعديلات الدستورية الفجّة منها والمطلوبة.

هكذا تمت مصادرة الإرادة المسيحية الشعبية، فحيكت قوانين انتخاب سيئة التمثيل، سلطوية الهوى، احتلالية المنشأ فاسدة الغاية، فعدّلت الدساتير "استثنائياً ولمرة واحدة فقط" عدّة مرّات، وأقرّت قوانين انتخاب تفوّق لواحقها على سوابقها بالسوء، مستجلبة مجالس نيابية كيفما اتفق. مجالس مقاطَعة أتت من مشاركة شعبية بنسبة ١٣٪‏، وجالست الفساد والمفسدين، فلم تصوّت على موازنة لأكثر من عقد من الزمن، ولم تقرّ سلسلة رتب ورواتب من التسعينات، فتقاعست عن دورها الثنائي: الرقابيّ والتشريعيّ. سقطت الدولة بتحييد مسييحيها في السياسة.

منذ ٢٠٠٦ بدأت مسيرة الإستعادة والإنقاذ، فكان اللافت الأبرز الذي تم تظهيره على يد فخامة الرئيس العماد ميشال عون هو أن أداة حسن إدارة التعددية تعمّد بالأخلاق وبانعدام الأنانية السياسية: التحالف مع حزب الله والتفاهم مع المستقبل، بالإضافة إلى النوايا الصافية مع القوات، أوصل الجدير الثابت المرابض على حقوق شعبه والمستحق إلى حيث يستحق، فبدأت المساواة الوطنية بإعلاء شأنها، وهي تشقّ طريقها لتتويج إستكمال هذا النهج الوحيد بصوابيته والمتجدد وطنيةً بقانون انتخابات عادل، يعادل في تاريخيته إنجازات الرئيس عون في توخّي المساواة الوطنية، عمد العيش المشترك.

حرصاً على عدم تكرار المظلوميات التاريخية التي دفع ثمنها الجميع، من الضروري "نحت" قانون انتخابي تاريخي وأبدي يعطي كل طائفة ممثليها، ما دام النظام طائفياً، ليلاقي السينودوس في تاريخيته، فتنجح تجربة الرسالة، كما أنجحها فؤاد شهاب. هكذا يكون التنافس داخل كل طائفة على تقديم أفضل ما لديها للخدمة العامة، فتعود الطائفية السياسية نقطة قوة ومحور انتباه عربي وعالمي، وتنفي كنقطة ضعف حاولت فرض نفسها كلعنة تاريخية.