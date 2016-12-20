أبي خليل: عمر الحكومة لن يكون طويلاً لكننا سنعّوضه في مضاعفة الجهد.. نظريان: المهم أن تُحوّل الخلافات السياسية الى خدمة المواطنين وليس العكس

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تمت ظهر اليوم عملية التسليم والتسلُّم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير الجديد سيزار أبي خليل وسلفه الوزير أرتيور نظريان خلال حفل أُقيم في الوزارة حضره المدراء العامون وكبار الموظفين في وزارة الطاقة والمياه.

نظريان:

بداية تحدث الوزير نظريان فهنأ الوزير الجديد أبي خليل معتبراً أنه شخصٌ كفوء وسبق وكان مستشاراً لسبع سنوات في الوزارة مؤكداً ان الأهم هو استمرارية العمل وأننا موجودون في الوزارة من أجل خدمة المواطنين.

وكما أن الوزير باسيل قام بعمل عندما كان وزيراً للطاقة وأنا تابعت واليوم معالي الوزير أبي خليل سيتابع العمل، وفي خطاب القسم أن فخامة رئيس الجمهورية ركز على ثلاثة مواضيع هي المياه والكهرباء والنفط.

وقال:" إني ملء الثقة أن زميلي وصديقي سيتابع المواضيع الثلاث ليخدم المواطنين، وأن مقام الوزير هو لخدمة الشعب وأن الناس في النهاية تريد كهرباء ومياه وتأمين مستقبل واعد لاولادهم واحفادهم.

ختم :"ان الخلافات السياسية موجودة في كل العالم بين السياسيين، ولكن المهم أن تُحوّل الخلافات السياسية الى خدمة للمواطنين وليس العكس، وإن هذا العهد يَحمل وعوداً بالحلول للكهرباء والمياه وبالطبع لمشاريع النفط، مع العلم اننا تأخرنا ولكنني متأكد أن هذا العهد سيحمل إنجازات وأن التعاون مع الإدارة وفريق العمل هي أمور بديهية وضرورية في ظل تجانس مطلوب. وأسلم هذه الوزارة الى صديقي الوزير سيزار أبي خليل متأكداً إنها في أياجٍ أمينة".

أبي خليل:

بداية شكر الوزير سيزار أبي خليل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أولاه هذه الثقة، كما شكر قيادة حزب التيار الوطني الحر التي قامت بتسميته لتولي هذه الوزارة، كما شكر الوزير نظريان الذي تعاون معه لمدة ثلاث سنوات تضمنوا الإنتاج والعمل وتميّزوا بالإنسجام التام مع الوزير نظريان حيث كان مستوى التعاون عالٍ وتخطينا الكثير من الصعاب والعراقيل، واليوم إننا نتعهد للبنانيين ببذل أقصى المستطاع من أجل خدمتهم.

وقال:" نحن لم نَعد في مرحلة البحث عن حلول لأن الحلول موجودة وهناك خطط واستراتيجيات، كورقة سياسة قطاع الكهرباء وإستراتيجيات وطنية للمياه والصرف الصحي، كلها خطط مُنجزة من الوزارة، وموافق عليها في مجلس الوزراء وأصبحت بالتالي خططاً حكومية وتحولت الى مشاريع، بعضها شارفت على الإنتهاء وبعضها مؤخر، والبعض الآخر متوقف أو مُعَرقَل، وأن مهمتنا ستكون من خلال إجاز كل هذه المشاريع وحلحلة العراقيل التي تعترض البعض الآخر وصولاً الى إنجاز مندرجات كل الخطوات التنفيذية في الخطط والإستراتيجيات الوطنية من أجل خدمة اللبنانيين".

أضاف: "كما يعلم الجميع، إن عمر الحكومة لن يكون طويلاً، سنعّوضه في مضاعفة الجهد والوقت والعمل وبالتالي هذا أمر يتلطلب منا جميعاً جهد مضاعف وتعاون مع الإدارة والمدراء العامين، ونحن نعلم ان لديهم طاقة كبيرة على العمل والعطاء المتفاني، وكذلك الأمر بالنسبة الى فريق العمل الذي عملنا سوياً لأكثر من سبع سنوات لأنه من دون تعاوننا معاً لا يمكننا الإنجاز كما نحن نطمح".

تابع:" لقد تعّودتم على الأداء الوزاري لوزراء التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح، وأن أداءنا يعتمد على نية وطاقة كبيرة للإنجاز، وعلى أداء أساسه التغيير والإصلاح فيكون هذا النموذج من الأداء الوزاري المتمّيز معمّماً في كل الوزارات التي نتولاها فيصبح خطاً عاماً للجميع بدءاً برأس الهرم وصولاً الى كل العاملين من المؤسسات والإدارات والهيئات التابعة للوزارة، وأعدكم انه خلال ستة أشهر من العمل الحثيث سنؤمن كل الدعم المطلوب من أجل إنجاز المهمة، وأتمنى عندما أكون في صدد التسليم الى وزير آخر أن نكون قد أنجزنا المهمة ونقول له عليك الآن الصيانة والتشغيل لهذه الوزارة".

ختم:" نتمنى للجميع الحظ والصحة والقدرة لمرافقتنا في هذه المرحلة شاكراً الوزير نظريان على التعاون في الفترة السابقة".