فيديو جديد ومروّع لعملية اغتيال السفير الروسي!

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نشرت وكالة "دوغان" التركية فيديو يظهر فيه قاتل السفير الروسي قبل ثوانٍ من تنفيذه للعملية.



فيما تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أخر للعملية القتل.



ويظهر في الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات التلفزيونية التي كانت تغطي الحدث اللقطات الأولى لتنفيذ العملية، عندما أخرج ألتنتاش سلاحه وبدأ بإطلاق النار على السفير الروسي الذي سقط أرضاً.



واللافت في الفيديو المسافة القريبة التي تفصل بين القاتل والسفير، وتصور اللقطة الأخيرة قبل التنفيذ كيفية إخراج ألتنتاش للمسدس وتصويبه مباشرة اتجاهه بشكل مفاجئ وصادم للجميع.



وكان القاتل مرت ألتنتاش، وهو ضابط عمل في شرطة أنقرة، يقف مباشرة وراء السفير أندريه كارلوف في معرض فني أقيم مساء الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة التركية أنقره.



وحسب صحيفة "حرييت"، فإن القاتل ولد في الـ24 يونيو/حزيران 1994 بمدينة أيدن، تخرج من ثانية "جمهورييت أناضولو"، وبعد تلقى تكوينه الأمني بمدرسة "روست أونصال" العليا للشرطة بإزمير.



وأضافت أنه بدأ العمل في سلك الشرطة منذ سنتين ونصف، وقد اعتُلقت أمه وأخته مباشرة بعد العملية.