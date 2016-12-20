وزير في الحكومة الجديدة إعتذر.. من هو ولماذا؟!

A + A -

توجه وزير الدولة الجديد لشؤون النازحين معين المرعبي في بيان الى "اللبنايين كافة وأهالي عكار والشمال خصوصا بالشكر والتقدير على الدعم والمحبة اللذين أحاطوه بهما بعد تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وتعيينه كوزير دولة لشؤون النازحين".





وإذ شكر "دولته على الثقة الغالية التي خصه بها، وانطلاقا من قناعاته ومسؤولياته وتضامنا مع حلب الشهباء والأخوة السوريين الذين يتعرضون للابادة والقتل والتهجير وشتى أنواع التنكيل، يعتذر من تقبل التهاني كوزير لشؤون النازحين"، سائلا "الله عز و جل أن يعينه على تأدية الأمانة والواجب تجاه أهله وبلده والأخوة الضيوف في لبنان".