وديع كنعان بعد وصول اول رحلة مباشرة بين العقبة وبيروت: المطلوب من الحكومة الاسراع بالخطوات لاستعادة السياح الاردنيين

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اعتبر الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان ان انضمام "الاجنحة الملكية الاردنية" الى شركات الطيران العاملة في لبنان، وتسيير رحلاتها الجوية المباشرة ما بين العقبة وبيروت، بمعدل رحلتين اسبوعيا هو خطوة اولى بحاجة الى المتابعة والاستكمال، في سياق العمل على استعادة 220 الف زائر اردني خسرهم لبنان جراء اقفال الحدود البرية مع سوريا على اثر الاحداث التي انطلقت في العام 2011.

كلام كنعان جاء اثر مشاركته مع سفير المملكة الاْردنية الهاشمية في بيروت نبيل مسروه ومدير عام وزارة السياحة السيدة ندى سردوك، ونقيب شركات السياحة والسفر جان عبود، ونقيب الشقق المفروشة زياد اللبان، في استقبال الطائرة الاولى التي هبطت في مطار بيروت وحملت على متنها وفدا من ادارة الشركة ضم:فوزي الملقي، مهند زازا، نبيل عبدالله، ورنده الزوايدة ومفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ومدير مديرية السياحة ثلما رضوان، بالاضافة الى عدد من المسؤولين عن تطوير المنتجات السياحية.

وذكّر كنعان بعقد اجتماعات مع وفود اردنية في لبنان في الاشهر الماضية، في سياق العمل على استعادة الزوار الاردنيين، واتفق كنعان مع السفير الاردني في لبنان على متابعة الموضوع مع الحكومة الجديدة لاحداث خطوات عملية ونتائج مرتقبة على هذا الصعيد، لافتاً الى العمل على فتح سوق جديد على السعودية، للمناطق القريبة من العقبة، بعد رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان".

وقال كنعان "نحن من رفعنا الصوت ووضعنا الدراسة وطالبنا كجانب لبناني، وقد سبقنا الاردن بخطوته هذه، والمطلوب من الحكومة الجديدة ان تبادر بدورها وأن تقوم بالخطوات المطلوبة لاستعادة ما خسرناه".

واشار الى أنه "يجب عدم انتظار دعم المملكة الاردنية لمسألة تخفيض ضريبة مطار عمان، لان لا مصلحة للسلطات الاردنية في ذلك، ويجب على الدولة اللبنانية ان تدعم تذكرة السفر لان لنا مصلحة في مجيء الاردنيين الى لبنان، وبالتالي فالمسألة يجب ان تبحث سريعاً ما بين القطاعين العام والخاص، وان تتخذ القرارات المناسبة من قبل الوزارات المعنية".

وأكد كنعان الجهوزية لوضع ما توصل اليه في هذا الملف وسواه في يد وزير السياحة افيديس غيدانيان عندما يطلب ذلك.

وقال كنعان: "نحن متفائلون جدا بالمستقبل خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة فهناك حجوزات بدأت تتأكد من قبل المغتربين اللبنانيين وتفوق ما كانت تشهده السنوات السابقة ونأمل أن يرفع الحظر من قبل بعض دول الخليج على لبنان وهذا الأمر سيشكل بالنسبة لنا دافعا ان كان في فترة الأعياد أو بعد هذه الفترة".

وعن نسبة اشغال الفنادق اللبنانية في فترة الأعياد قال كنعان: " داخل بيروت ستتخطى 80 بالمئة أما خارج بيروت على الساحل الممتد شمالا أو جنوبا فهذه النسبة لن تصل الى 70 بالمئة. وفي مناطق الوسط والجبلية فإن نسبة الإشغال ستتراوح ما بين 35 الى 50 بالمئة، أما الفنادق القريبة من مراكز التزلج فنتوقع أن تفوق 90 بالمئة وتتدنى كل ما بعدة لتصل الى 50 بالمئة.