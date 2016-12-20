استعدوا - حرارة جليدية امطار غزيرة عواصف رعدية وثلوج.. اليكم تفاصيل عاصفة الايام الـ4!

A + A -

نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" تفاصيل الطقس للايام الـ4 القادمة وجاء في التوقعات ما يلي:

رياحٌ باردة ورطبة تتوجه من شمال شرقي اوروبا باتجاه البحر الأسود وتمرّ فوق تركيا باتجاه الحوض الشرقي للبحر المتوسط وسوف تصطدم بمنطقة ضغط جوّي مرتفع فتزيد من نسبة الرطوبة في المنطقة، يقابلها تمدّد لمنفخض جوّي متمركز فوق ايطاليا يتوجه عبر المتوسط نحو جزيرة قبرص (صورة 1)، في الوقت التي تشهد المياه الإقليمية السورية واللبنانية انخفاضاً بدرجات الحرارة بسبب تمركز الكتلة القطبية فوقها، تصطدم الرياح الشمالية الرطبة مساء الأربعاء بالرياح الغربية الآتية من ايطاليا، وبفعل البرد الناجم عن الكتلة القطبية المتمركزة شمال جزيرة قبرص يتشكّل منخفض قوي الفعالية 1004hpa، وتنخفض قيم الضغط الجوّي بشكل سريع من 1023 الى 1007hpa فتهب الرياح الباردة نحو لبنان لتتراوح بين 45 و55 كلم في الساعة، فتتشكل الغيوم الركامية فجر الخميس وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد على الساحل والثلوج على 1400 متر وتتدنى بسرعة نحو 1200 متر.

ما هي خصائص هذا المنخفض؟

1- ارتفاع بنسبة الرطوبة نتيجة التقاء تيارات شمالية برياح غربية آتية من جنوب ايطاليا، نحو جنوب تركيا وقبرص ولبنان.

2- تساقط امطار غزيرة في المناطق الساحلية والجبلية المطلة على البحر، والثلوج على الجبال التي تعلو 1200 متر.

3- معدل تساقط الأمطار بين الأربعاء بعد الظهر والخميس مساء سوف يتراوح بين 30 و40 ملم ساحلاً وبين 15 و25 ملم بقاعاً وبين 13 و18 ملم في الجنوب.

4- تراكمات ثلجية على مرتفعات 1500 بين 20 و25 سنتم، (من مساء الأربعاء ولغاية مساء الخميس) وتزداد على الجبال العالية.

5- يستمر المنخفض الجوّي لأربعة ايام بشكل متقطّع يتخللها انفراجات واسعة، ويتغذى من الرطوبة التي ستتمدّد من البحر المتوسط كما تبدو في الصورة الثانية.

6- تتمركز العواصف الرعدية فوق الساحل اللبناني والمناطق الجنوبية والبقاعية.

7- اشرنا في نشرات سابقة انّ سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان بسبب تمركز منطقة واسعة من الضغط المرتفع فوق اوروبا، فكما يبدو، انه فور تراجع قيم الضغط للمرتفعات الجوية فوق غربي اوروبا خلال اسبوع، سوف تتلقى بلدان الشرق الأوسط المزيد من المنخفضات الماطرة، الأمر الذي يبشر بشتاءٍ غنيّ بالخيرات.

8- ارتفاع في نسبة التراكمات الثلجية في مراكز التزلج، التي تشهد، اسبوعياً، تساقط للثلوج مرفق بحرارة جليدية الأمر الذي يحافظ على جودة الثلوج.

الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 12 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و 3 ليلاً

الحرارة في البقاع: 7 نهاراً و 2 ليلاً.يبقى الطقس تحت تأثير الأمطار لغاية يوم الأحد مساءً.