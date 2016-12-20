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استنفار في السفارة الروسية في بيروت.. ماذا يحدث؟

20
DECEMBER
2016
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نقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين، في اتصال هاتفي، تعازي الحكومة اللبنانية الى القيادة الروسية بالسفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف. كما أعرب المشنوق عن إدانته الشديدة لكل أعمال الارهاب المماثلة لعملية الاغتيال التي وقعت في العاصمة التركية.

وأبلغ المشنوق السفير زاسبيكين انه، بناء لتعليمات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فإن جميع الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن الجيش اللبناني جاهزة ومستنفرة لتوفير الحماية اللازمة للسفارة الروسية في بيروت ولجميع العاملين فيها.

وكان المشنوق قد طلب من المدير العام ل قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تعزيز الاجراءات الامنية العملية والفعلية لضمان عدم تعرض السفارة الروسية وأي من العاملين فيها لأي اعتداء.

وفي السياق نفسه، دان «حزب الله» الجريمة التي أودت بحياة السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف، واعتبرها، في بيان صدر أمس، «إساءة بالغة للأمن والاستقرار الدوليين».

وأبدى الحزب ثقته بأن «هذه العملية الإرهابية لن تؤثر إطلاقاً على ثبات السياسة الروسية في سوريا والمنطقة، بل سوف تزيدها عزماً على العمل المشترك مع جميع المخلصين والأصدقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره».

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