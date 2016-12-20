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" لدينا نية لإقفال ملف الكهرباء": - الوزير سيزار أبي خليل: الحلول موجودة والمطلوب تنفيذها

20
DECEMBER
2016
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قال وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل أنه "في عهد الرئيس ميشال عون هناك نية لتسكير ملف الكهرباء. ومن الطبيعي أن نتصدّى نحن لهذه المهمة». وأضاف لصخيفة الأخبار:" صحيح أن «عمر الحكومة قصير، ولا أوهام لديّ لأن الأمر يتعلق أيضاً ببقية الأجهزة الحكومية». وأكد أن «ايقاعنا السريع في العمل يجعل عمر الحكومة يبدو ضعف عمرها الحقيقي». القيمة المضافة، بحسب سيزار «أنني لست جديداً على الوزارة. فأنا هنا منذ سبع سنوات ولديّ إطلاع جيد على ملفاتها ومشاكلها، من دون إدعاء أنني كنت أقوم بمهام الوزراء الذين تعاقبوا عليها أو أنني كنت الكل بالكل». القيمة المضافة الثانية أن «الحلول موجودة والمطلوب تنفيذها»، لافتاً الى ما يسميه «بايبل (إنجيل) الكهرباء»، في إشارة الى «ورقة سياسة قطاع الكهرباء القيّمة جداً التي وضعها الوزير باسيل أثناء توليه الوزارة». و«لإعطاء كل ذي حق حقه، فإن ما أنجزه الوزير باسيل في الوزارة كان ضخماً جداً في رؤيوته، سواء في ما يتعلق بالكهرباء أو النفط».

في كانون الأول 1996، أسس الناشط العوني، وإبن إحدى العائلات المارونية الكبرى في عاليه وبعبدا وصولاً إلى الحدث والمريجة، هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر مع بعض رفاقه. يومها، «كان الإسم كبير والمزرعة خربانة». فمعظم أهالي قرى القضاء، خصوصاً المسيحيين منهم، كانوا لا يزالون مهجّرين من قراهم وبلداتهم، باستثناء خمس قرى هي بليبل (مسقط رأسه) وحومال وبدادون وبسوس والكحالة. الظروف، حينها، لم تكن تسمح لهؤلاء الحالمين بأكثر من التحرك في نطاق هذه الضيع الخمس. في 5 آب 2001، كان البطريرك نصرالله صفير في طريقه لإتمام مصالحة الجبل مع النائب وليد جنبلاط. يومها، طرح أبو خليل على الهيئة العامة للتيار تنظيم تظاهرة على كوع الكحالة، أثناء صلاة كان يفترض أن يؤديها صفير هناك. بعد نقاش، حسم الجنرال عون، من باريس، الأمر: «خليه يتظاهر». تأخر البطريرك بسبب زحمة السير فبقي هواء «أم تي في»، في الانتظار، مفتوحاً لبضعة شبان مع ثلاث يافطات تطالب بإنهاء «الاحتلال السوري». في 7 آب، «كنت من جملة من ضبّتهم الأجهزة الامنية».


بين 2005 و2010، تسلّم نجل مهندس الطيران ملف المهجرين في التيار الوطني الحر، فـ «دخلت الى ضيع لم أكن أعرفها سابقاً»، وتمكن من نسج علاقات مع الأهالي، دروزاً ومسيحيين. 

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