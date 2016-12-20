في احتفال شرفي: الحريري يدخل السرايا اليوم

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ارتاح «بيت الوسط» من تبعات التكليف والتأليف وانصرف الرئيس سعد الحريري الى تقبل التهاني، والمعنيون عنده الى متابعة ردود الفعل على تشكيل الحكومة الجديدة، المرحب منها والمتحفظ والمنتقد، فيما كان القائم بالاعمال السعودي في بيروت وليد البخاري، اول المهنئين شخصيا في «بيت الوسط» حيث التقى رئيس الحكومة بحضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري.

ويباشر الحريري ظهر اليوم مهامه رسميا في السرايا الحكومية، في احتفال يشرف عليه الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، حيث تقام له مراسم الاستقبال والتشريف الرسمية، ويلتقي كبار موظفي السرايا للاطلاع منهم على الملفات المهمة والملحة.



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