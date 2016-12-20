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عناوين الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 20-12-2016

20
DECEMBER
2016
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"السفير":
«المعادلة»: «لك فرصة الرئاسة.. ولي الاقتصاد»!
من قتل السفير الروسي في دار أردوغان؟
حكايات من 1600 يوم لحامية قلعة حلب
في انتظار الحرب العالمية
برلين: مقتل 9 وإصابة 50 في عملية دهس بشاحنة

"الأخبار":
ميدان حلب يكسر قرار التدويل
بري مع «القانون الأورثوذكسي» مقنّعاً مراعاة لهواجس جنبلاط.. إلى النسبية در
بوتين: اغتيال السفير يستهدف التسوية السورية
إبن سلمان يعيق مصالحة القاهرة والرياض

"البناء":
اغتيال السفير كارلوف في أنقرة استهدف الاجتماع التركي الروسي الإيراني
موسكو: لائحة مخابرات إقليمية دولية متّهمة... ونجاح التنسيق الثلاثي هو الردّ
الحكومة لبيان وزاري مقتضب للانتخابات والباقي يُستوحى من خطاب القسم

"الجمهورية":
الحبكة السرية لولادة الحكومة
اغتيال السفير الروسي في أنقرة
هل يهاجر "الإرهابيون المعولمون" من سوريا إلى لبنان؟

"اللواء":
قاتل السفير الروسي يصيح: لا تنسوا حلب!
السعودية تطالب مجلس الأمن بالتدخُّل
إتحادات النقل البري تُفرِج عن ملف الميكانيك ومراكز المعاينة تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم

"الديار":
اغتيال السفير الروسي في أنقرة بيد شرطي مكافحة شغب
الشرطي بدأ الحديث بالعربية انتقاما لحلب واكمل حديثه باللغة التركية
مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية والدفاع اليوم رغم اغتيال السفير الروسي

"المستقبل":
الحريري في السرايا اليوم
اغتيال سفير روسيا في أنقرة انتقاماً لحلب
عون مرتاح لتشكيل الحكومة: لا وقت لإضاعته

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