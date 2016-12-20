عناوين الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 20-12-2016

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"السفير":

«المعادلة»: «لك فرصة الرئاسة.. ولي الاقتصاد»!

من قتل السفير الروسي في دار أردوغان؟

حكايات من 1600 يوم لحامية قلعة حلب

في انتظار الحرب العالمية

برلين: مقتل 9 وإصابة 50 في عملية دهس بشاحنة

"الأخبار":

ميدان حلب يكسر قرار التدويل

بري مع «القانون الأورثوذكسي» مقنّعاً مراعاة لهواجس جنبلاط.. إلى النسبية در

بوتين: اغتيال السفير يستهدف التسوية السورية

إبن سلمان يعيق مصالحة القاهرة والرياض

"البناء":

اغتيال السفير كارلوف في أنقرة استهدف الاجتماع التركي الروسي الإيراني

موسكو: لائحة مخابرات إقليمية دولية متّهمة... ونجاح التنسيق الثلاثي هو الردّ

الحكومة لبيان وزاري مقتضب للانتخابات والباقي يُستوحى من خطاب القسم

"الجمهورية":

الحبكة السرية لولادة الحكومة

اغتيال السفير الروسي في أنقرة

هل يهاجر "الإرهابيون المعولمون" من سوريا إلى لبنان؟

"اللواء":

قاتل السفير الروسي يصيح: لا تنسوا حلب!

السعودية تطالب مجلس الأمن بالتدخُّل

إتحادات النقل البري تُفرِج عن ملف الميكانيك ومراكز المعاينة تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم

"الديار":

اغتيال السفير الروسي في أنقرة بيد شرطي مكافحة شغب

الشرطي بدأ الحديث بالعربية انتقاما لحلب واكمل حديثه باللغة التركية

مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية والدفاع اليوم رغم اغتيال السفير الروسي

"المستقبل":

الحريري في السرايا اليوم

اغتيال سفير روسيا في أنقرة انتقاماً لحلب

عون مرتاح لتشكيل الحكومة: لا وقت لإضاعته