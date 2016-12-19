تجنّبوا هذه الطريق مساء اليوم..

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بغية تمديد خط لجر المياه من نهر الأولي إلى بيروت، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال دراسة للتربة على طول الطريق الممتد من مثلث خلدة وصولا إلى جسر كفرشيما، وذلك ما بين الساعة 22.00 من يوم الإثنين 19/12/2016 والساعة 4.00 من فجر الثلاثاء 20/12/2016، علما أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".