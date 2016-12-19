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الراعي هنأ الرئيس عون والحريري بتشكيل الحكومة: لمواجهة التحديات وتأمين الاستقرار

19
DECEMBER
2016
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هنأ البطريرك بشارة الراعي الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة. وامل ان تسود روح التعاون بين اعضاء هذه الحكومة "لمواجهة التحديات الكبيرة ولا سيما منها الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية والامنية، ولتأمين مناخ من الإستقرار والطمأنينة لشعب لبنان الحبيب".


واذ شدد على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل الإعتبارات الشخصية والفئوية والحزبية"، سأل الله ان "يكلل خطوات الحكومة الجديدة بالخير والنجاح".


وإستقبل الراعي في الصرح البطريركي في بكركي اللجنة المنبثقة عن الأحزاب المسيحية لمتابعة ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت بحضور المطران بولس الصياح، وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الوزيرين السابقين نقولا صحناوي وفادي عبود، المحامي شادي سعد، نازارات صابونجيان، ناصيف صالح، شوقي الدكاش، خليل ليون وشارل سابا.


وكانت مناسبة أثنى فيها صاحب الغبطة على عمل اللجنة شاكرا لها "الجهود التي بذلتها في هذا الإطار." وأعرب اعضاء اللجنة من جهتهم عن "تقديرهم العميق للدعم الذي قدمته البطريركية حيال هذا الملف الوطني الهام."

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