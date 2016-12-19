بطريقة مروّعة.. إنتهت حياة شاب لبناني في عمشيت

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان حادث التصادم المروع الذي وقع على المسلك الغربي لأوتوستراد عمشيت بين "فان أبيض" يحمل الرقم 300175 يقوده نديم نمر عباس (مواليد 1982) والى جانبه نجيب الياس زغيب، وشاحنة "مرسيدس" كبيرة تحمل الرقم 363325/م، إلى إصابة كل من عباس بجروح خطرة، وما لبث أن فارق الحياة، وزغيب بجروح متوسطة.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الصليب الأحمر وفرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جبيل واستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية لسحب جثة عباس، ونقلتها إلى مستشفى البوار الحكومي.

وتسبب الحادث بزحمة سير على الأوتوستراد، فيما فر سائق الشاحنة إلى جهة مجهولة.