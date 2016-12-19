خاص - في أوّل تصريح له.. ماذا قال وزير الإقتصاد رائد خوري؟!

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اكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في اول تصريح له لموقع "tayyar.org" ان الحكومة الجديدة ستكون منتجة على الرغم من عمرها القصير لان البلد كان معطل كليا لمدة طويلة ما يجعل الوزارات بحاجة ماسة لحركة فعالة منتجة. مؤكدا حرصه على تطبيق نهج التغيير و الاصلاح في وزارته كونه ينتمي الى التيار الوطني الحر الذي يتبنى هذا النهج.

وقال الوزير خوري انّه تسلّم الحقيبة الوزارية ليل امس ولذا هو بصدد وضع خطة لهذه الوزارة بالتشاور مع فريق عمل كبير بالاضافة الى طرح الخطة على رئيس التيار الوزير جبران باسيل.، وطمأن خوري اللبنانيين داعيا اياهم التفاؤل بالحكومة الجديدة.