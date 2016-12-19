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الرئيس عون: سأسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن

19
DECEMBER
2016
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ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحه لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان لا وقت لاضاعته لا سيما وان اللبنانيين يتوقون الى ان تعمل الحكومة بفعالية ترتقي الى مستوى توقعاتهم. واكد الرئيس عون انه سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن خصوصا انه يضم معظم الكتل والاحزاب السياسية في البلاد.

 

واضاف الرئيس عون امام زواره اليوم في قصر بعبدا: " صحيح ان مهمة الحكومة الحالية اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ولكن هذا لا يعني تراخيها في متابعة الامور الحياتية الملحة وتسيير شؤون المواطنين لا سيما منها استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية المجمدة، وتفعيل عملية الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومكافحة الفساد، اضافة الى واجب السهر على مواجهة التحديات الامنية والارهابية.

 

واعتبر رئيس الجمهورية  ان الحكومة تمثل اوسع شريحة من الافرقاء، "وكنت اتمنى الا يغيب عنها اي مكون سياسي لان ورشة العمل، كما قلت دائما، تتسع للجميع الا لمن اراد تحييد نفسه عن الانخراط بها".

 

          وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية وانمائية واقتصادية.

 

الوزير سيزار ابي خليل

         وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل لمناسبة تعيينه في الحكومة الجديدة وتداول معه في شؤون وزارية والمشاريع المنوي استكمال تنفيذها في قطاعي المياه والطاقة.

 

الوزير السابق عدنان عضوم

         واستقبل الرئيس عون الوزير السابق عدنان عضوم والمحامي امين خوري وعرض معهما الاوضاع العامة.

 

المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

         واستقبل رئيس الجمهورية رئيسة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن واعضاء المجلس السادة: انطوان حبيب وروي الحافظ ووسيم منصوري الذين اطلعوا الرئيس عون على عمل المنطقة واهدافها الانمائية والاقتصادية.

واوضحت الوزيرة السابقة الحسن ان رئيس الجمهورية وعد بتأمين الدعم اللازم للمنطقة، نظرا لما يمكن ان تحققه من انجازات تعزز الواقع الاقتصادي في البلاد.

 

قطاع الخليوي

         واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة "الفا" المهندس مروان الحايك مع وفد ضم اعضاء الهيئة الادارية للشركة ومدراء شركات دولية تعمل في قطاع الاتصالات. وقد اطلع حايك الرئيس عون على واقع القطاع الخليوي في لبنان والمشاريع التي يتم تنفيذها لتطويره، لا سيما تعميم خدمة الـG4+ في كل لبنان.

 

المؤسسة البطريركية المارونية للانماء الشامل

         واستقبل رئيس الجمهورية وفد المؤسسة البطريركية للانماء الشامل برئاسة نائب رئيس المؤسسة الدكتور سمير صفير، الذي اطلع رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة التي يرأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والتي تهدف الى ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان عبر تأمين فرص عمل للشباب اللبناني. واعلن صفير عن وضع امكانات المؤسسة بتصرف رئيس الجمهورية الذي نوه بدوره بكل ما من شأنه ترسيخ بقاء اللبنانيين في وطنهم، لافتا الى انه متفائل بالمستقبل.

 

 

الامير وليد شهاب

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس التنفيذي لجامعة الامراء الشهابيين الامير وليد شهاب على رأس وفد من الجامعة هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "اننا فخورون بانتخاب رئيس يتمتع بجميع المواصفات التي تؤهله ليكون قائدا للبلاد ويعيد الامل الى اللبنانيين".

 

واكد رئيس الجمهورية امام الوفد تصميمه على العمل للنهوض بالبلد بمختلف قطاعاته الحيوية ومعالجة العديد من الملفات الرئيسية كالكهرباء والنفايات.

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