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ميقاتي يهاجم.. والحريري يردّ عليه!

19
DECEMBER
2016
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غرد رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي عبر حسابه على  "تويتر" قائلًا: "الحكومة الجديدة قامت على المحسوبيات وتحمل صواعق  تعطيل عملها في اي وقت  في ظل الفرز الحاد في المقاربات السياسية حيال الاوضاع في  المنطقة. 

 

نسأل رئيس الحكومة عن المواقف التي اعلنها  لتبرير انعطافته لأن الفترة بين التكليف التأليف لم توح بوجود ضمانات مقابل الموقف الذي إتخذه. هل لايزال  الرئيس الحريري متمسكا بالعناوين السياسية التي شن حروبا بشانها وفي مقدمها المحكمة الدولية الخاصة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري،سيكون لنا الموقف المناسب في ضوء البيان الوزاري للحكومة وادائها  ولن نتهاون في اي  أمر يتعلق بالثوابت واتفاق الطوائف والصلاحيات الدستورية مع تقديرنا للوزير محمد  كبارة نستغرب ان  يقتصر تمثيل طرابلس على هذا النحو لما تجسده من دور ورمزية وحضور وطني.

 

 التحدي الابرز اقرار قانون  للانتخابات النيابية ومشروع حكومتنا ب13 دائرة  تعتمد النسبية الكاملة هو المناسب على الحكومة اعطاء اولوية لانجاز المحاكمات في قضايا الموقوفين لا سيما الاسلاميين منهم  ولا تستقيم دولة يقبع ابناؤها في السجون من دون محاكمات ادعوك  دولة الرئيس الى مراجعة  المواقف والخطوات التي اتخذتها وفريقك من الحكومة التي رأستها وهكذا  يكون التداول الحقيقي للسلطة مبروك".

 

بالمقابل ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على ميقاتي مغرّدًا:" نعم يا دولة الرئيس وانت اكثر من يعرف ذلك، علما اننا لم نشن أي حروب بل نحن من تعرضنا للحروب والاغتيال والغدر".

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