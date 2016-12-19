ما لا تعرفه عن الوزيرة الوحيدة في الحكومة.. هذا ما كشفته في أول تصريح لها

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هيثم زعيتر -





خرقت الدكتورة عناية عز الدين ذكورية الحكومة الحريرية الثلاثينية التي صدرت مراسيمها مساء (أمس).

فهي من الوجوه الجديدة التي دخلت الحكومة حاصدة لقب معالي الوزير، بتسلمها منصب وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، من حصة الوزراء الشيعة، وقد رشحها رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه برّي.

الوزير المولودة في شحور – قضاء صور في 27 تموز 1961، عضو في المكتب السياسي لحركة "أمل" وناشطة في مجال المرأة والعمل الاجتماعي والأهلي.

تتعاظم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في وزارة على صلة وتماس مع العديد من الوزارات، وأيضاً عملها بقضايا المرأة والمجتمع المدني.

أمس، تلقت الوزيرة عز الدين التهاني باختيارها، وبين وفود المهنئين والمتصلين، أبدت في أول حديث لها مع "اللواء"، "سعادتها بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية أكبر وأصعب، وإن شاء الله نستطيع القيام بالمهام المطلوبة منا، فوزارة التنمية الإدارية، حسّاسة ولها شراكة وتواصل مع الوزارات الأخرى، وهناك مساحة لمساعدة المرأة، وآمل ان أستطيع تحقيق مطالبها".

وأوضحت "لقد أبلغت باختياري قبل وقت قصير، وهنا أتوجه بالشكر بعد الله سبحانه وتعالى، إلى الرئيس برّي على ثقته وخطوته الرائدة، لإنصاف المرأة، والانسانية التي أرسى دعائمها الامام السيّد موسى الصدر، من أجل بناء الإنسان والمجتمع وتنمية قدراته".

واشادت بدور "المجتمع المدني والهيئات النسائية، لأن حراكهم شكل رأي عام داعم للمرأة وقضاياها المحقة، ودفع بالمسؤولين للبحث من أجل اعطائها حقوقها، وايضاً الشكر إلى الإعلام الذي ساهم في إبراز قضية المرأة وضرورة انصافها".

الوزيرة عز الدين، الجنوبية، أم لطفلتين بتول وسارة فران، وشقيقة الشهيد حسن عز الدين، الذي سقط وهو يتصدى للغزو الإسرائيلي للجنوب في حزيران 1982.

صاحبة ومديرة مختبر التحاليل الطبية والأنسجة.

– تخرجت من مدرسة (انترناشيونال كولدج) فرع العلوم الاختبارية العام 1981.

– حائزة على شهادة البكالوريوس في علوم الأحياء من الجامعة الأميركية في بيروت.

– حائزة على شهادة دكتوراه في الطب من الجامعة الأميركية في بيروت.

– حائزة على شهادتي اختصاص في الطب المخبري وعلوم الأمراض (باثولوجيا) من الجامعة الأميركية في بيروت.

– حائزة على زمالة في علم الخلايا من الجامعة الأميركية في بيروت.

– خضعت لدورات تدريبية في بريطانيا في جامعتي لندن وأوكسفورد وفي جامعات الولايات المتحدة الأميركية.

– شاركت في عدة ورش عمل حول معايير الجودة والنوعية في المختبرات الطبية في لبنان والخارج.

– شاركت في عدة ورش عمل حول السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي وتقييم الأخطار وإدارة الأخطار في لبنان والخارج.

– عضو في نقابة أطباء لبنان.

– عضو في الجامعة اللبنانية لعلوم الأمراض (باثولوجيا).

– عضو في الجامعة اللبنانية للطب المخبري.

– عضو في نقابة أصحاب المختبرات الخاصة.

– عضو في الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية.

– عضو في الجامعة الأميركية لعلوم الخلايا.

– عضو في الأكاديمية العالمية لعلوم الأمراض – القسم العربي.