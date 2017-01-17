مقتطفات من كلمة الوزير باسيل بعد التكتل: التمديد الثالث لن نقبل به فلا للتمديد ولا لقانون الستين

باسيل بعد التكتل:
- جنبلاط يعرف ايماننا بوحدة الجبل ونحن لا نريد فرض قانون او ان يفرض علينا احد البقاء في الوضع الحالي
- نحن مع الحريري في الانتخابات عندما يعطي البلد كما اعطاه في السابق
- هناك عمل ثنائي وثلاثي ندعو لتوسيعه كي لا نخسر هذه الفرصة بإقرار قانون جديد ورئيس الجمهورية هو الضمانة ولا يقبل الغبن السياسي لأحد
- خياراتنا سياسية وشعبية لكننا قادرون على الاتفاق على قانون انتخاب اليوم اذا اردنا
- معنا قوى سياسية كثيرة والشعب وغطاؤنا من رأس الدولة وهؤلاء يجب ان يلتقوا معا على قانون الانتخاب
- نحن والقوات متفقان على خوض الانتخابات معا ووفق النظام الاكثري سنفوز لكننا لا نسعى للثنائية والالغاء ونريد التفكير بالمستقبل
- التمديد الثالث لن نقبل به فلا للتمديد ولا لقانون الستين
- الطائف قام على انقاض الستين ويجب تطبيقه كاملا فاما الستين او الطائف ونحن خيارنا الطائف
- قانون الانتخاب يتعلق بالميثاق والاصلاح
- التفاهم يتسع للجميع والقوة يمكن ان تزداد
- نحن مسؤولون عن تقوية وتعزيز ما تحقق في تفاهم معراب قبل عام