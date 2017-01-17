مقتطفات من كلمة الوزير باسيل بعد التكتل: التمديد الثالث لن نقبل به فلا للتمديد ولا لقانون الستين

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باسيل بعد التكتل:

- جنبلاط يعرف ايماننا بوحدة الجبل ونحن لا نريد فرض قانون او ان يفرض علينا احد البقاء في الوضع الحالي

- نحن مع الحريري في الانتخابات عندما يعطي البلد كما اعطاه في السابق

- هناك عمل ثنائي وثلاثي ندعو لتوسيعه كي لا نخسر هذه الفرصة بإقرار قانون جديد ورئيس الجمهورية هو الضمانة ولا يقبل الغبن السياسي لأحد

- خياراتنا سياسية وشعبية لكننا قادرون على الاتفاق على قانون انتخاب اليوم اذا اردنا

- معنا قوى سياسية كثيرة والشعب وغطاؤنا من رأس الدولة وهؤلاء يجب ان يلتقوا معا على قانون الانتخاب

- نحن والقوات متفقان على خوض الانتخابات معا ووفق النظام الاكثري سنفوز لكننا لا نسعى للثنائية والالغاء ونريد التفكير بالمستقبل

- التمديد الثالث لن نقبل به فلا للتمديد ولا لقانون الستين

- الطائف قام على انقاض الستين ويجب تطبيقه كاملا فاما الستين او الطائف ونحن خيارنا الطائف

- قانون الانتخاب يتعلق بالميثاق والاصلاح

- التفاهم يتسع للجميع والقوة يمكن ان تزداد

- نحن مسؤولون عن تقوية وتعزيز ما تحقق في تفاهم معراب قبل عام