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طبيب فرنسا الشهير يشاغب: كلوروكين فعال رأيت النتائج

31
MAY
2020
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لا يكف طبيب فرنسا المثير للجدل، ديدييه راوول عن السباحة عكس التيار، فالرجل الذي يعتبر أحد أهم المنظرين لاستخدام "هيدروكسي كلوروكين"، الذي أعلنت فرنسا قبل يومين رسميا التوقف عن وصفه كعلاج لمرضى كورونا، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، يتمسك بالدواء، مؤكدا أنه رأى النتائج على أرض الواقع، ولمس فعاليته بين المرضى، وليس عبر أرقام ومعطيات بعيدة عن أرض الواقع.
 
ففي حوار مع القناة التلفزيونية الفرنسية "أل سي إي" رد الطبيب ورئيس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مرسيليا على كافة الانتقادات التي طالته بسبب تمسكه بهذا الدواء.
 
كما انتقد آخر الدراسات، التي شككت في فاعلية هذا العقار الذي كان يوصف في السابق لعلاج الملاريا، لا سيما ما نشرته مجلة "The Lancet" الطبية، ذائعة الصيت، معتبراً أنها دراسة فوضوية، ارتكزت على أرقام وبيانات بعيدا عن ملفات المرضى على الأرض.
 
إلى ذلك، أكد أن العقار أثبت جدواه مع آلاف المرضى، مشيراً إلى أنه لمس ذلك على أرض الواقع وليس من خلال "التنظير "، مشددا على أنه يثق بما عاينه مع مرضاه في المستشفى.
 
"لا موجة ثانية"
يشار إلى أن مقترحات وأبحاث راوول لا تحظى بإجماع من قبل خبراء الصحة والسياسيين في فرنسا، لا سيما منذ أن ذاع صيته جراء دفاعه المستميت عن "هيدروكسي كلوروكين" الذي يعتبره علاجا أو عقاراً تقليديا لطالما وصفه الأطباء على مر السنين، حتى إنه كان يوصف بحسب الطبيب الفرنسي للحوامل.
 
وكان الطبيب المثير للجدل استبعد الأسبوع الماضي حدوث موجة ثانية للوباء، معتبراً أنه في طريق الانتهاء، إلا أنه في المقابلة الأخيرة التي أجريت قبل يومين أوضح أنه لم يجزم يوما في هذا الأمر، بل رجح انتهاء الجائحة نظراً إلى المعطيات أمامه.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الاثنين الماضي تعليق التجارب السريرية مؤقتاً لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد19، وذلك في إجراء وقائي.
 
وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في حينه أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلاً وقد يكون ضاراً.
 
كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون العقار هم أكثر عرضة للوفاة وأمراض القلب من أولئك الذين لم يفعلوا.
 
بدوره أوصى المجلس الصحي الأعلى في فرنسا الثلاثاء بوقف استخدامه في علاج الحالات الخطرة المصابة بكورونا، وحصر استخدامه بالتجارب الطبية التي سبق وسُمِحَ بها.
 
كما شملت تلك التوصية أيضاً جميع مشتقات الكلوروكين وعلى رأسها الهيدروكسي كلوروكين.
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