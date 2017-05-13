11 سببًا تجعل الناس يكرهونك.. تعرف عليها

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يفعل كل منا العديد من المواقف المزعجة التي تضايق الآخرين، وفيما يلي قام عالم النفس "بوسينيس إنزيدر" بجمع مختلف النتائج العلمية حول السمات والسلوكيات التي تجعل الناس يكرهونك سواء علي الإنترنت أو شخصيا.

1- مشاركة الكثير من الصور في "فيسبوك":

إذا كنت من النوع الذي تشارك كل لقطات حياتك علي فيسبوك توقف عن ذلك، حيث كشفت دراسة في عام 2013 أن نشر الكثير من الصور في فيسبوك يمكن أن يضر علاقات الحياة الحقيقية، ويقول كبير الباحثين في كلية إدارة الأعمال في برمنجهام "ديفيد هوتون"، أن أصدقاء فيسبوك بخلاف الأصدقاء المقربين جداً والأقارب لا يحبون ذلك.

2- المبالغة في عدد الأصدقاء بالزيادة أو النقصان:

أجريت دراسة في عام 2008 وطلب الباحثون من طلاب الجامعة النظر في ملفات شخصية علي فيسبوك، لأنها غالباً ما تكون مزيفة.

3- الكشف عن العلاقات في وقت مبكر:

يقول علماء النفس إن الكشف عن شيء حميم بوجود علاقة مبكرة أي خارج نطاق الزواج لا ترضي الناس، وأن تفاصيل هواياتك وذكريات الطفولة تجعلك تبدو أكثر دفئاً وحباً.

4- طرح أسئلة على أحد الأشخاص دون التحدث عن نفسك على الإطلاق:

ذكرت دراسة أن فكرة الكشف الذاتي عن النفس يجب أن تكون متبادلة وألا تقتصر على شخص واحد فقط أثناء الحديث، لأنها تساعد الأشخاص على التقرب من بعضهما الآخر.

5- نشر صورة وجهك على "فيسبوك" عن قرب:

تشير الأبحاث المستمدة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن الوجوه التي تم تصويرها من 45 سم تدل على عدم الثقة بالنفس وتعتبر أقل كفاءة من الوجوه التي تم تصويرها على بعد 135 سم.

9- العصبية الزائدة:

تشير البحوث إلى أن العصبية المفرطة تجعل الأشخاص ينفرون منك، وينتج عن العصبية رائحة خاصة قد تؤثر على أحكام الناس من شخصيتك.

10- الوجه العبوس:

من الصعب أن تحافظ على إبتسامتك على وجهك، ولكن حاول أن تبتسم في وجه من يقابلك ولا تكن عبوساً.

11- التمثيل وكأنك تحب شخصا ما:

عرف علماء النفس منذ فترة عن ظاهرة تسمى "المعاملة بالمثل" أي عندما نفكر أن شخص ما يحبنا نميل إلى معاملته بحب أيضاً، ولكن قال العلماء أن المعاملة المتزنة هي أفضل معاملة بدلاً من أن تمثل أنك تحبه.