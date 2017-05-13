living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

11 سببًا تجعل الناس يكرهونك.. تعرف عليها

13
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يفعل كل منا العديد من المواقف المزعجة التي تضايق الآخرين، وفيما يلي قام عالم النفس "بوسينيس إنزيدر" بجمع مختلف النتائج العلمية حول السمات والسلوكيات التي تجعل الناس يكرهونك سواء علي الإنترنت أو شخصيا.
1- مشاركة الكثير من الصور في "فيسبوك":

إذا كنت من النوع الذي تشارك كل لقطات حياتك علي فيسبوك توقف عن ذلك، حيث كشفت دراسة في عام 2013 أن نشر الكثير من الصور في فيسبوك يمكن أن يضر علاقات الحياة الحقيقية، ويقول كبير الباحثين في كلية إدارة الأعمال في برمنجهام "ديفيد هوتون"، أن أصدقاء فيسبوك بخلاف الأصدقاء المقربين جداً والأقارب لا يحبون ذلك.

2- المبالغة في عدد الأصدقاء بالزيادة أو النقصان:

أجريت دراسة في عام 2008 وطلب الباحثون من طلاب الجامعة النظر في ملفات شخصية علي فيسبوك، لأنها غالباً ما تكون مزيفة.

3- الكشف عن العلاقات في وقت مبكر:

يقول علماء النفس إن الكشف عن شيء حميم بوجود علاقة مبكرة أي خارج نطاق الزواج لا ترضي الناس، وأن تفاصيل هواياتك وذكريات الطفولة تجعلك تبدو أكثر دفئاً وحباً.

4- طرح أسئلة على أحد الأشخاص دون التحدث عن نفسك على الإطلاق:

ذكرت دراسة أن فكرة الكشف الذاتي عن النفس يجب أن تكون متبادلة وألا تقتصر على شخص واحد فقط أثناء الحديث، لأنها تساعد الأشخاص على التقرب من بعضهما الآخر.

5- نشر صورة وجهك على "فيسبوك" عن قرب:

تشير الأبحاث المستمدة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن الوجوه التي تم تصويرها من 45 سم تدل على عدم الثقة بالنفس وتعتبر أقل كفاءة من الوجوه التي تم تصويرها على بعد 135 سم.

9- العصبية الزائدة:

تشير البحوث إلى أن العصبية المفرطة تجعل الأشخاص ينفرون منك، وينتج عن العصبية رائحة خاصة قد تؤثر على أحكام الناس من شخصيتك.

10- الوجه العبوس:

من الصعب أن تحافظ على إبتسامتك على وجهك، ولكن حاول أن تبتسم في وجه من يقابلك ولا تكن عبوساً.

11- التمثيل وكأنك تحب شخصا ما:

عرف علماء النفس منذ فترة عن ظاهرة تسمى "المعاملة بالمثل" أي عندما نفكر أن شخص ما يحبنا نميل إلى معاملته بحب أيضاً، ولكن قال العلماء أن المعاملة المتزنة هي أفضل معاملة بدلاً من أن تمثل أنك تحبه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout