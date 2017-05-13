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حيلة مفاجئة.. هكذا تجرين اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان!

13
MAY
2017
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تتوافر اختبارات الحمل في معظم المُجمَّعات التجارية والصيدليات، لكن بعض النساء يستخدمن وسيلةً بديلة للتحقُّق من حدوث الحمل، دون مغادرة الحمام.


يُعد "اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان" وسيلة رخيصة يزداد رواجها يمكن أن تقومي بها بنفسكِ. وهي كما تبدو وسيلة غريبة.
ولإجراء الاختبار، تقوم النساء بخلط كميةٍ صغيرة من البول مع بعضٍ من معجون الأسنان في طبق.


ويزعم المؤيدون لهذا الاختبار أنَّه إذا كانت المرأة حاملاً فسيتغيَّر لون معجون الأسنان، وقد يصبح رغوياً في بعض الأحيان. أما إذا لم تكن المرأة حاملاً فسيظل معجون الأسنان كما هو.


قد يبدو الأمر صعب التصديق، لكنَّ عدد الأشخاص الذين يبحثون عن "اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان" على محرك البحث جوجل قد ازداد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى ازدياد عدد النساء اللواتي يجرِّبن هذه الوسيلة.كما يوجد عددٌ كبير من مقاطع الفيديو الإرشادية التي تشرح كيفية إجراء الاختبار على موقع يوتيوب.


لكنَّ ستيوارت غيل، كبير الصيادلة في موقع Oxford Online Pharmacy للخدمات الصيدلية، والمالك له أيضاً، قال إنَّه لا يجب الاعتماد على هذا الاختبار؛ لأنَّه أسلوبٌ غير دقيق في الكشف عن حدوث الحمل.


وقال للنسخة البريطانية من هاف بوست: "قد يُمثِّل هذا بعض المرح لأي سيدة تعتقد أنَّها ربما تكون حاملاً". وأوضح: "تنتج الرغوة في معجون الأسنان بسبب الحمض الموجود في البول والذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم الموجودة في معجون الأسنان لإنتاج ثاني أكسيد الكربون. وكلما ازدادت حمضية البول، زادت الرغوة، وبغضّ النظر عمَّا إذا كانت المرأة حاملاً أم لا، فلن يشكل ذلك أي فارق".


وأضاف غيل أنَّ اختبارات الحمل العادية دقيقة بنسبة 99%، في حالة استخدامها بطريقة صحيحة. وقال: "حتى لو أظهر "اختبار معجون الأسنان" نتيجة إيجابية، فأنصح بشدة أي أم محتملة بأن تتأكد من حملها بوسيلةٍ رسمية عن طريق استخدام اختبار حمل مناسب".


ووفقاً لموقع NHS Choices، يمكنكِ شراء اختبار الحمل لاستخدامه في المنزل من المجمَّع التجاري أو الصيدلية، أو يمكنكِ طلب إجراء الاختبار في:
- عيادات وسائل منع الحمل
- عيادات الصحة الجنسية/ عيادات الأمراض البولية التناسلية
- بعض عيادات الجراحة العامة
- معظم مراكز علاج حالات الطوارئ التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (في إنكلترا فقط)
وعادةً ما تكون اختبارات الحمل مجانية، باستثناء تلك الموجودة في بعض الصيدليات وفي المجمَّعات التجارية، حتى لمن هن دون سن 16 عاماً.


huffingtonpost

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